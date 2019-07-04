Тодоренко і Топалов одружилися в улюбленому місці російських багатіїв: фото вілли

Весілля Тодоренко і Топалова на віллі Астор (колаж РБК-Україна)

Тодоренко і Топалов зіграли весілля на віллі молодої мільйонерки з Москви

Регіна Тодоренко і Влад Топалов зіграли пишне весілля в Сорренто. Для торжества екс-ведучі шоу "Орел і Решка" обрали одну з найбільш розкішних вілл цього містечка - віллу Астор.

Відомо, що п'ятиповерхова вілла Астор на березі моря обійшлася молодятам приблизно в 175 тисяч доларів - саме така вартість оренди місця на 7 днів.

На віллі Астор є розкішна тераса з видом на море, затишний зелений двір-сад з альтанками, статуями, а також великий відкритий басейн. В саду росте більше тисячі видів рослин, а територію вілли в цілому прикрашають понад 150 античних артефактів.

Вілла Астор (Тритоні) (фото: instagram.com)

У свій час на цій віллі гостювали давньоримський поет Горацій, філософ Бенедетто Кроче, король Умберто II, Адріано Челентано і багато інших відомих особистостей. А належить ця краса, за інформацією видання The New Times, 23-річній москвичці Каміллі Джанашії, що вже володіє віллою на озері Комо і замком у Франції. Дівчина нібито викупила віллу за 35 млн євро у попереднього власника - бізнесмена Маріано Пане.

Камілла - дочка російського олігарха і в 2013 році займала посаду голови агентства з нерухомості. Додамо, що на цій віллі, за інформацією італійських ЗМІ, люблять проводити час російські олігархи і зірки.

"Російські багатії сиплять сіль на найбільшу рану Італії - бідність, шокуючи місцевих жителів масштабами своїх витрат. Але вони як бездонний грошовий колодязь, з якого п'ють всі: від власників готелів до співаків, які виступають на приватних вечірках", - розповів один з журналістів.

Вілла Астор (Тритоні) (фото: instagram.com)

До речі, Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої.