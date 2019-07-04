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Тодоренко и Топалов поженились в любимом месте русских богачей: фото виллы

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 15:38
Тодоренко и Топалов поженились в любимом месте русских богачей: фото виллы
Свадьба Тодоренко и Топалова на вилле Астор (коллаж РБК-Украина)

Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу на вилле молодой миллионерши из Москвы

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Сорренто. Для торжества экс-ведущие шоу "Орел и Решка" выбрали одну из самых раскошных вилл этого городка - виллу Астор.

Известно, что пятиэтажная вилла Астор на берегу моря обошлась молодоженам примерно в 175 тысяч долларов - именно такая стоимость аренды этого места на 7 дней.

На вилле Астор есть роскошная терраса с видом на море, уютный зеленой двор-сад с беседками и статуями, а также большой открытый бассейн. В саду произрастает более тысячи видов растений, а территорию виллы в общей сложности украшают более 150 античных артефактов.

 

Вилла Астор (Тритоне) (фото: instagram.com)

В свое время на этой вилле гостили древнеримский поэт Гораций, философ Бенедетто Кроче, король Умберто II, Адриано Челентано и многие другие известные личности. А пренадлежит эта красота, по информации издания The New Times, 23-летней москвичке Камилле Джанашии, уже владеющая виллой на озере Комо и замком во Франции. Девушка якобы выкупила виллу за  35 млн евро у предыдущего владельца - бизнесмена Мариано Пане.

Камилла - дочь российского олигарха и в 2013 году занимала должность главы агентства по недвижимости. Добавим, что на этой вилле, по информации итальянских СМИ, любят проводить время русские олигархи и звезды.

"Русские богачи сыплют соль на самую большую рану Италии - бедность, шокируя местных жителей масштабами своих трат. Но они как бездонный денежный колодец, из которого пьют все: от владельцев гостиниц до певцов, выступающих на частных вечеринках", - поведал один из журналистов.

 

Вилла Астор (Тритоне) (фото: instagram.com)

Кстати, Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты.

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