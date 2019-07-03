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Весілля Тодоренко і Топалова: що відомо про місце одруження

STYLERЖиття    03.07.2019 - 17:59
Весілля Тодоренко і Топалова: що відомо про місце одруження
Тожоренко виходить заміж за Топалова в Італії (Колаж РБК-Україна)

На весілля Тодоренко і Топалова приїдуть тільки найближчі друзі

Регіна Тодоренко, відома телеведуча і російський музикант Влад Топалов відсвяткують своє весілля 3 липня в Італії, на розкішній віллі Астор в Соренто. Відомо, що святковий захід розтягнеться на кілька днів і зіркові гості вже почали з'їжджатися в Італію. Про те, скільки коштує така вілла, дізналися журналісти видання "Факти".

На сайтах вказано, що вілла Астор – це п'ятиповерховий будинок на березі моря. Дизайн вілли виконаний у класичному італійському стилі. Місткість вілли – до 20 гостей. Мінімальна оренда вілли – 7 днів, на менший термін вона не здається. Вартість оренди за 7 днів – 175 тисяч доларів.

На віллі є розкішна тераса з видом на море, затишний зелений двір-сад з альтанками, статуями, а також великий відкритий басейн.

 

Вілла, на якій Тодоренко і Топалов відсвяткують весілля

Подружками нареченої стануть колеги Тодоренко по сцені – Аліна Островська та Олена Чирва, колишні учасниці групи Real O.

Весілля Тодоренко і Топалова: що відомо про місце одруження

Регіна Тодоренко, Аліна Островська та Олена Чирва (instagram.com/reginatodorenko)

Також відомо, що приїхали її колеги по програмі "Орел і Решка" Марія Івакова і Антон Лаврентьєв. Фото з Італії також показала і Леся Нікітюк.

Пара офіційно розписалася у жовтні 2018 року, а після цього у них народився син Михайло, але пишне весілля закохані відклали на потім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що схвильована Регіна Тодоренко загадала бажання в день весілля.

А також розповідали про те, що Топалов зворушив "світанковим" фото Тодоренко з Італії.

Леся Нікітюк оригінально і з гумором нагадала Тодоренко про зйомки в "Орел и Решка" (відео) Ранок нареченої: Регіна Тодоренко в білому платті знялася в передвесільній фотосесії
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