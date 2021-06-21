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Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка

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Понеділок 21 червня 2021 22:09
Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка Фото: з'явилися розсекречені документи про напад Німеччини на СРСР (pixabay.com)
Автор: Styler

Інформація про напад Німеччини на СРСР була відома за 11 днів до початку вторгнення. Її повідомили розвідники з території Фінляндії. Саме вторгнення сталося 22 червня.

Про це розповів директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін в журналі "Национальная оборона".

"Відомості про військові приготування Німеччини до нападу на СРСР йшли в Центр з резидентур. З липня 1940 червні 1941 роки тільки зовнішня розвідка направила радянському керівництву більше ніж 120 інформаційних повідомлень", - йдеться в статті.

Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

11 червня 1941 року розвідник Синіцин передав точну дату початку агресії з боку Німеччини. За його даними, 11 червня в Гельсінкі було підписано таємну угоду між Німеччиною і Фінляндією про участь фінських збройних сил в майбутній війні. Крім того, був прямо зазначений термін вторгнення.

Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

Крім плану "Барбаросса" для раптового нападу на СРСР, який був затверджений Гітлером 18 грудня 1940 року, була ще розроблена багатоетапна операція по прихованню підготовки до війни.

Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

15 лютого 1941 року план такої операції затвердили, хоча в майбутньому його не раз доповнювали.

У статті глави Служби зовнішньої розвідки Росії також йдеться про те, що Німеччина до самого нападу проводила всякі дезінформаційні заходи, щоб приховати своє вторгнення.

Саме тому було так багато різних дат передбачуваного нападу Німеччини на СРСР.

Нагадаємо, Меркель згадала Крим і Донбас під час промови про напад Німеччини на СРСР в 1941 році.

Ми також писали про те, що з'явилися лякають фото з СРСР, що показують розлюченого радянської людини.

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