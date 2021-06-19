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Меркель згадала Крим та Донбас під час промови про напад Німеччини на СРСР у 1941 році

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Субота 19 червня 2021 18:46
Меркель згадала Крим та Донбас під час промови про напад Німеччини на СРСР у 1941 році
Автор: Олександр Білоус

Анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на сході України - порушення міжнародного права. Для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у промові з нагоди 80-річчя напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року, повідомляє DW.

"Німеччина, як і весь Європейський союз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад", - сказала вона.

При цьому Меркель заявила про необхідність діалогу з Росією і згадала про історичний зв’язок Німеччини і Росії.

Канцлер заявила, що ФРН визнає відповідальність за злочини нацистів. "Для нас, німців, це - привід для сорому", - сказала вона і згадала про мільйони жертв Другої світової війни на російській, українській і білоруській територіях, а також в країнах Балтії.

Меркель особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз'єднатися в 1990 році.

Канцлер ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що "активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена - більш того, стала неможливою".

"Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини", - підкреслила Меркель.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель - лідерка суспільних симпатій в Україні. У 2020 році 60% українців вказали, що скоріше або повністю їй довіряють.

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