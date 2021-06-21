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Точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней - разведка

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Понедельник 21 июня 2021 22:09
Точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней - разведка Фото: появились рассекреченные документы о нападении Германии на СССР (pixabay.com)
Автор: Styler

Информация о нападении Германии на СССР была известная за 11 дней до начала вторжения. Ее сообщили разведчики с территории Финляндии. Само вторжение произошло 22 июня.

Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в журнале "Национальная оборона".

"Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений", - говорится в статье.

Точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней - разведка

Рассекреченные документы 17 июня 1941 года (фото: oborona.ru)

11 июня 1941 года разведчик Синицын передал точную дату начала агрессии со стороны Германии. По его данным, 11 июня в Хельсинки было подписано тайное соглашение между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне. Кроме того, был прямо указан срок вторжения.

Точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней - разведка

Рассекреченные документы 17 июня 1941 года (фото: oborona.ru)

Кроме плана "Барбаросса" для внезапного нападения на СССР, который был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года, была еще разработана многоэтапная операция по сокрытию подготовки к войне.

Точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней - разведка

Рассекреченные документы 17 июня 1941 года (фото: oborona.ru)

15 февраля 1941 года план такой операции утвердили, хотя в будущем его не раз дополняли.

В статье главы Службы внешней разведки России также говорится о том, что Германия до самого нападения проводила всякие дезинформационные меры, чтобы скрыть свое вторжение.

Именно поэтому было так много разных дат предполагаемого нападения Германии на СССР.

Напомним, Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году.

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