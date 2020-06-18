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Експерт назвала 3 продукти, які призводять до переїдання

Lite » Їжа 18.06.2020 - 14:33
Експерт назвала 3 продукти, які призводять до переїдання
Ілюстративне фото (pexels.com)

Вони активують центр вашого задоволення і змушують з'їсти більше

Ми живемо у вік повних людей, які страждають від зайвої ваги. Звідки взялася ця епідемія? Сертифікований нутриціолог і фітнес-тренер Олена на своїй сторінці в Instagram перерахувала три продукти, які забезпечують вам регулярне переїдання.

На столах з'явилася нездорова їжа:

  • Рослинні олії;
  • Цукор;
  • Высокофруктозні кукурудзяні сиропи та інші чудеса харчової індустрії.


Американські вчені вирішили почати секретні експерименти на тваринах і людях. Їх метою було активувати центр задоволення і тим самим підштовхнути споживача до переїдання.

Харчова промисловість передбачила методи обману центру насичення для самих різних людей. Адже завжди є ті, хто боїться солі, уникає цукру або сидить на низькожирових дієтах. Виходячи з цього, можна виділити три основні групи продуктів, які здатні швидко активувати центр вашого задоволення:

1. Цукор і жир.
2. Сіль і жир.
3. Цукор і сіль.

Експерт назвала 3 продукти, які призводять до переїдання

Ілюстративне фото (pexels.com)

Остання пара, крім переїдання, може спровокувати інфаркт міокарда, так що з цим потрібно бути особливо обережним.

Якщо на упаковці написано "менше солі", значить там більше жиру і цукру.
Низький вміст цукру означає високий вміст солі і жиру.

Печива або хліб з позначкою "gluten free" - це не привід не читати склад. Там може бути багато жиру, кулінарного, дешевого, дуже солодкого і дуже шкідливого.

Експерт назвала 3 продукти, які призводять до переїдання

Ілюстративне фото (pexels.com)

Головне, зрозуміти, що переїдання і проблеми зі здоров'ям - це наслідок обману, якому ви схильні. І навіть якщо сила волі у вас в порядку, то центр задоволення все одно буде тягнути в "вир" глибоко перероблених продуктів.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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