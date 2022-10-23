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ТНМК не дали выступить во Флоренции: в чем причина

Фото: ТНМК не смогли выступить во Флоренции (Kirai Gigs / facebook.com/TNMKband)
Автор: Владимир Костырин

Культовая украинская группа ТНМК, которая сейчас гастролирует в Европе с благотворительными концертами, собирая средства для помощи военным ВСУ, не смогла выступить во Флоренции, так как местные правоохранители отозвали разрешение на мероприятие.

Об этом 23 октября рассказал один из вокалистов группы Александр Сидоренко "Фоззи" в своем Facebook.

Харьковский музыкант отметил, что причиной такого решения полиции Флоренции стала акция неофашистов, которая вчера проходила недалеко от места, где намечался концерт "танков" на локации Piazza della Republica.

"Что-то типа - рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили", - пишет артист.

ТНМК не смогли выступить во Флоренции (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Но на этом инциденты не исчерпались. Так, поделился неприятной историей Фоззи, у их барабанщика из кармана украли телефон.

К слову, во время благотворительного концерта артисты собирают средства на нужды Украины - в частности на тягач воды в Харьков, бус для Нацгвардии и тактические аптечки.

Музыкант добавил, что сама Флоренция очень понравилась музыкантам. А после вчерашнего сорванного выступления в этом городе ТНМК в воскресенье дает концерт в Риме.

Видео: Фагот и Фоззи высказались о сорванном концерте во Флоренции и пригласили на свое выступление в Риме

Музыканты "Танок на Майдані Конго" в Вечном городе проводят благотворительный концерт-манифестацию на площади Мадонны ди Лорето на территории Императорских форумов.

Афиша благотворительного концерта ТНМК в Риме (фото: facebook.com/TNMKband)

Отметим, что это уже не первый досадный случай, когда артисты ТНМК во время тура по городам Европы сталкиваются с грабителями. Так, в конце августа "танков" обокрали в Германии в Дрездене.

Добавим, перед этим о срыве концерта сообщил еще один харьковский артист и писатель - концерт Сергея Жадана в Милане отменили из-за сбора для защитников Украины.

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