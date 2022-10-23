ТНМК не дали выступить во Флоренции: в чем причина

Харьковский музыкант отметил, что причиной такого решения полиции Флоренции стала акция неофашистов, которая вчера проходила недалеко от места, где намечался концерт "танков" на локации Piazza della Republica.

"Что-то типа - рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили", - пишет артист.

ТНМК не смогли выступить во Флоренции (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Но на этом инциденты не исчерпались. Так, поделился неприятной историей Фоззи, у их барабанщика из кармана украли телефон.

К слову, во время благотворительного концерта артисты собирают средства на нужды Украины - в частности на тягач воды в Харьков, бус для Нацгвардии и тактические аптечки.

Музыкант добавил, что сама Флоренция очень понравилась музыкантам. А после вчерашнего сорванного выступления в этом городе ТНМК в воскресенье дает концерт в Риме.

Видео: Фагот и Фоззи высказались о сорванном концерте во Флоренции и пригласили на свое выступление в Риме

Музыканты "Танок на Майдані Конго" в Вечном городе проводят благотворительный концерт-манифестацию на площади Мадонны ди Лорето на территории Императорских форумов.

Афиша благотворительного концерта ТНМК в Риме (фото: facebook.com/TNMKband)