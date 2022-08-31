Групу ТНМК обікрали в Європі: забрали навіть документи

Українську групу ТНМК обікрали в Німеччині під час їх благодійного туру. Музиканти були в Дрездені, коли з їхнього автомобіля винесли всі цінні речі, включаючи документи.

Деталі НП в Дрездені

Артисти залишили свій автобус без нагляду і цим скористалися зловмисники. Злодії забрали навіть документи українців.

"В ході сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше", - написав Фоззі в соцмережі.

Групу ТНМК обікрали на концерті (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Після цього музикант Фоззі написав, що група зараз приїхала до Варшави на концерт. Двоє з команди залишилися без документів.

"Ок, гугл. У нас двоє залишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра в Кракові. Куди стукати по аусвайсу? Плюси, мінуси, підводні камені?"- написав представник колективу.

Також в коментарях Фозії зазначив, що в автобусі під час крадіжки нікого не було, водій спав мирно в готелі.