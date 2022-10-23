ТНМК не дали виступити у Флоренції: в чому причина

Культовий український гурт ТНМК, який зараз гастролює в Європі з благодійними концертами, збираючи кошти для допомоги військовим ЗСУ, не зміг виступити у Флоренції, оскільки місцеві правоохоронці відкликали дозвіл на захід.
Про це 23 жовтня розповів один із вокалістів гурту Олександр Сидоренко "Фоззі" у своєму Facebook.
Харківський музикант зазначив, що причиною такого рішення поліції Флоренції стала акція неофашистів, яка вчора проходила неподалік від місця, де намічався концерт "танків" на локації Piazza della Republica.
"Щось типу - поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили", - пише артист.
ТНМК не змогли виступити у Флоренції (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
На цьому інциденти не вичерпалися. Так, поділився неприємною історією Фоззі, у їхнього барабанщика з кишені вкрали телефон.
До речі, під час благодійного концерту артисти збирають кошти на потреби України - зокрема на тягач води до Харкова, бус для Нацгвардії та тактичні аптечки.
Музикант додав, що сама Флоренція дуже сподобалася музикантам. А після вчорашнього зірваного виступу у цьому місті ТНМК у неділю дає концерт у Римі.
Відео: Фагот і Фоззі висловилися про зірваний концерт у Флоренції та запросили на свій виступ у Римі
Музиканти "Танок на Майдані Конго" у Вічному місті проводять благодійний концерт-маніфестацію на площі Мадонни ді Лорето на території Імператорських форумів.
Афіша благодійного концерту ТНМК у Римі (фото: facebook.com/TNMKband)
Зазначимо, що це вже не перший прикрий випадок, коли артисти ТНМК під час туру містами Європи стикаються із грабіжниками. Так, наприкінці серпня "танків" обікрали у Німеччині у Дрездені.
Додамо, перед цим про зрив концерту повідомив ще один харківський артист та письменник - концерт Сергія Жадана у Мілані скасували через збір для захисників України.