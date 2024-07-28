На фоне беременности Полтавской. Остапчук ответил, общается ли с детьми от первого брака

Что рассказал Остапчук

Ведущий решил пообщаться с фанами. Для этого он оставил "окошко" в Stories, а затем выбрал наиболее интересные для себя вопросы от фанатов.

"Общаешься ли с детьми от первого брака?" - спросили у Остапчука.

В ответ ведущий заявил, что он просто прекратил демонстрировать общение с сыном и дочерью в соцсетях. Все из-за договоренности, которая, скорее всего, возникла между ним и его первой женой.

"Неделю назад Эван читал мне на английском. Я в шоке, потому что в шесть лет даже на украинском так не читал. А Эмилия уже совсем взрослая", - написал Остапчук.

Остапчук рассказал о детях от первого брака (скриншот)

Впрочем, не обошлось и без иронических вопросов. Ведущий нередко получает упреки из-за того, что женился уже в третий раз, а также из-за того, как он расставался с первой и второй избранницей. Без скандалов и раздела имущества не обходилось.

"У тебя хватит средств всех детей содержать?" - спросили у Остапчука.

Шоумен ответил лаконично. Он отметил, что "прямо всех" детей содержать не сможет, но на своих троих ему "хватит".

Stories Остапчука (скриншот)

Что известно о личной жизни Остапчука

В первом браке с Еленой Вовченко на свет появились двое детей - мальчик Эван и девочка Эмилия.

Остапчук во времена первого брака (фото: instagram.com/olenavoychenko)

После развода с ней Остапчук женился на Кристине Горняк. А потом ведущий сошелся с Полтавской. Отношения с ней он поначалу скрывал.

Остапчук и Полтавская (фото с Instagram-страницы vova_ostapchuk)