На фоне слухов о разрыве: избранница Цымбалюка сделала "пластику" и высказалась об актере

На днях она сделала ринопластику, а теперь решила рассказать о своем состоянии подписчикам.



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"Скажу сразу, у меня был сломан нос с детства, и с годами он начал идти в одну сторону, что стало меня очень напрягать. И я мечтала его переделать 15 лет так точно. Ну и если я уже решилась на эту операцию, то, кроме того, что его выровняли, еще сменили немного кончик, сделали более утонченным, точнее, я надеюсь, что он такой будет", - поделилась она в Stories.



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Также она оставила "окошко" для вопросов. Фолловеры тут же принялись спрашивать про Цымбалюка.

"Почему давно не выставляете Тараса. Он вас не поддерживает?" - спросил один из подписчиков.

Светлана Готочкина ответила, что актер прислал ей шарики и цветы. Больше никаких подробностей она не раскрыла.

"Почему не поддерживает? Поддерживает. Вот сегодня передал цветы с шариками", - написала она.



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Также она показала в сети, как выглядит через несколько дней после "пластики".



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Что написал в сети Тарас Цымбалюк

Актер в последнее время не комментирует свою личную жизнь, однако снова выставил публикацию про сложный этап в жизни.

"Тяжелый, но очень нужный оказался январь. Я ничего не детализирую, не транслирую что-то конкретное… Но вы видите, что должен сейчас проживать сложный период в жизни", - поделился он с фолловерами.

Судя по всему, звезда телесериалов сейчас занимается с психологом.

Что известно про отношения Тараса Цымбалюка со Светланой Готочкиной

Цымбалюк в 2022 году развелся с визажисткой Тиной Антоненко и через несколько месяцев намекнул на новые отношения. Позже выяснилось, что он встречается с владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной.

В декабре 2023 года актер познакомил возлюбленную с родителями, а в августе 2024-го они отпраздновали 2-ю годовщину отношений.

Однако в последнее время в сети начали подозревать, что отношения Готочкиной и Цымбалюка подошли к концу или пара взяла паузу. Совместных снимков они не публиковали уже давно.

Кроме того, Светлана не поздравила актера с днем рождения, который он отметил 16 декабря.

Новый год и новогодние каникулы пара тоже провела отдельно: Цымбалюк отправился в Карпаты, а Готочкина - за границу в теплые края. Что еще более любопытно, в последнее время актер часто использует слова "холостяк" и "холостяцкий" в своих Stories, что может намекать на изменения в его статусе.

Также Цымбалюк удивил сменой образа на фоне слухов о разрыве с избранницей.

В свою очередь Готочкина резко отреагировала на вопросы своих фолловеров о личной жизни.



Готочкина и Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)