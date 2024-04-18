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Джей Ло показала, как за 20 лет изменилась ее кожа: такая как все

Четверг 18 апреля 2024 13:16
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Джей Ло показала, как за 20 лет изменилась ее кожа: такая как все Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес решила показать, насколько она изменилась за 20 лет и продемонстрировать, что она такая же женщина, как и все остальные.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories звезды.

Джей Ло показала, как за 20 лет изменилась ее кожа

Внешности Джей Ло завидуют миллионы женщин в мире, ведь ее фигура и внешние данные, именно поэтому она считается одной из самых красивых и привлекательных женщин. Но на самом деле и Дженнифер подвергается возрастным изменениям.

54-летняя певица опубликовала фото 2004 года и еще одно с этого года и доказала, что она действительно изменилась, несмотря на все свои процедуры красоты и грамотный уход. Конечно, Джей Ло и в 54 выглядит потрясающе, но это результат ее работы над собой.

Женщина не скрывает, что много времени уделяет уходу за собой. Она занимается спортом и регулярно ходит к косметологу, поэтому ее кожа выглядит значительно моложе, чем на 54 года. Однако разница с 34-летней Дженнифер есть.

Джей Ло показала, как за 20 лет изменилась ее кожа: такая как все

Скриншот

Так, звезда сравнила себя в 34 и 54, она просто показала коллаж с двумя фотографиями. Следует сказать, что разница есть, но не критическая и пока певица все еще остается примером для многих женщин в мире.

Кстати, стоит напомнить, что тогда она была обручена с Беном Аффлеком, а теперь замужем за ним, тогда ее карьера шла ввысь, и сейчас она все еще на вершине.

Ранее мы рассказывали, что Джей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье.

Также читайте, как Дженнифер Лопес показала роскошный классический образ.

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