Титановий корпус і камера на 48 Мп: що відомо про новий iPhone 14 і коли він вийде

Очікується, що в 2022 році з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini через невисокі продажі. Компанія зосередиться на більших розмірах iPhone.

У вересні 2022 року ми побачимо 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Max і 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Зміни екрана

З 2017 року у iPhone з Face ID є виїмка на передній панелі для розміщення всього необхідного обладнання для сканування обличчя, яку в народі називають "монобровью", але це зміниться з випуском iPhone 14.

Очікується, що деякі моделі iPhone 2022 року матимуть дизайн без виїмки для Face ID. При цьому в екрані буде невеликий виріз в центрі для фронтальної камери.

Так може виглядати iPhone 14 (фото: macrumors.com)

Камери і корпус

Що стосується задніх камер, то їх дизайн також зміниться. Apple представить більш товстий корпус з високоякісного титанового сплаву. Тому камери не випиратимуть, а будуть врівень із заднім склом.

Pro моделі також можуть отримати 48-мегапіксельні камери і можливість запису відео в 8K. Також буде покращена надширококутна камера.

Існує ймовірність того, що Apple представить перископічний зум-об'єктив, який забезпечить набагато більший оптичний зум - до 10x, але поки неясно, чи з'явиться це в телефонах 2022 або 2023 року.

ProMotion

Всі чотири моделі iPhone 14, які з'являться в 2022 році, можуть підтримувати технологію дисплея ProMotion з частотою 120 Гц, а не тільки моделі Pro, але це не зовсім точно, оскільки за деякими даними ProMotion буде в iPhone 14 Pro.