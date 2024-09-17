Украинские полярники "поймали" редкое южное полярное сияние: невероятные кадры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.

Чем уникально это явление

Южное полярное сияние - редкое явление, которое украинским полярникам удалось зафиксировать второй раз за год (первый раз был в середине августа). До этого сияния там не видели около 10 лет.

"Это связано с тем, что район "Вернадского" расположен достаточно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно", - объяснили исследователи.

Уточняется также, что для наблюдения сияния должен сойтись ряд условий:

сильные возмущения магнитного поля Земли

не затянутое облаками небо

наличие темного времени суток (ведь в период антарктического лета возле станции почти все время светло)

Увидеть полярное сияние можно не всегда (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Как полярники "поймали" южное полярное сияние

"Этой ночью (с 16 на 17 сентября, - Ред.) в геомагнитной обсерватории на "Вернадском" зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса (он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала и может принимать значения от 0 до 9)", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что украинские полярники сразу отправились на место, где им удалось заснять сияние месяц назад.

Южное полярное сияние возле "Академика Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"И хоть на небе были полосы тонких облаков, а полнолуние ярко освещало пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление. В отличие от прошлого, когда сияние проявилось в основном на фото, ныне зимовники видели его невооруженным глазом", - поделились в центре.

Волшебное зрелище (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Взаимосвязь между магнитными бурями и полярным сиянием

Ученые напомнили своим читателям, что магнитные бури связаны с корональными выбросами Солнца - когда огромный поток плазмы с "вмороженным" магнитным полем движется в сторону Земли.

Именно взаимодействие магнитного поля Солнца и магнитного поля Земли и влечет за собой "высыпание" заряженных частиц в верхние слои атмосферы, которые мы видим как сияние.

Южное полярное сияние, зафиксированное украинцами (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что магнитометрические исследования являются одними из основных на станции "Академик Вернадский" и продолжаются там уже 70 лет.

"В настоящее время наша геомагнитная обсерватория работает на самом высоком мировом уровне и готовит односекундные данные в новом формате. Они очень ценны для анализа быстротечных процессов и их описаний и широко применяются для спутниковых исследований, прогнозов космической погоды и геомагнитных бурь", - рассказали в антарктическом научном центре.

Уточняется, что в Южном и Северном полушарии времена года идут в противофазе. Так что в августе в Антарктике была зима, а сейчас - началась весна.

"Спасибо за невероятные фото Александру Мацибури и Сергею Якущенко, а за информацию - Юрию Отрубе", - подытожили в центре.

Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)