Украинские полярники "поймали" редкое южное полярное сияние: невероятные кадры
Недавно украинские полярники наблюдали возле антарктической станции "Академик Вернадский" редкое явление - южное полярное сияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.
Чем уникально это явление
Южное полярное сияние - редкое явление, которое украинским полярникам удалось зафиксировать второй раз за год (первый раз был в середине августа). До этого сияния там не видели около 10 лет.
"Это связано с тем, что район "Вернадского" расположен достаточно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно", - объяснили исследователи.
Уточняется также, что для наблюдения сияния должен сойтись ряд условий:
- сильные возмущения магнитного поля Земли
- не затянутое облаками небо
- наличие темного времени суток (ведь в период антарктического лета возле станции почти все время светло)
Увидеть полярное сияние можно не всегда (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Как полярники "поймали" южное полярное сияние
"Этой ночью (с 16 на 17 сентября, - Ред.) в геомагнитной обсерватории на "Вернадском" зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса (он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала и может принимать значения от 0 до 9)", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре.
Отмечается, что украинские полярники сразу отправились на место, где им удалось заснять сияние месяц назад.
Южное полярное сияние возле "Академика Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"И хоть на небе были полосы тонких облаков, а полнолуние ярко освещало пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление. В отличие от прошлого, когда сияние проявилось в основном на фото, ныне зимовники видели его невооруженным глазом", - поделились в центре.
Волшебное зрелище (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Взаимосвязь между магнитными бурями и полярным сиянием
Ученые напомнили своим читателям, что магнитные бури связаны с корональными выбросами Солнца - когда огромный поток плазмы с "вмороженным" магнитным полем движется в сторону Земли.
Именно взаимодействие магнитного поля Солнца и магнитного поля Земли и влечет за собой "высыпание" заряженных частиц в верхние слои атмосферы, которые мы видим как сияние.
Южное полярное сияние, зафиксированное украинцами (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Отмечается, что магнитометрические исследования являются одними из основных на станции "Академик Вернадский" и продолжаются там уже 70 лет.
"В настоящее время наша геомагнитная обсерватория работает на самом высоком мировом уровне и готовит односекундные данные в новом формате. Они очень ценны для анализа быстротечных процессов и их описаний и широко применяются для спутниковых исследований, прогнозов космической погоды и геомагнитных бурь", - рассказали в антарктическом научном центре.
Уточняется, что в Южном и Северном полушарии времена года идут в противофазе. Так что в августе в Антарктике была зима, а сейчас - началась весна.
"Спасибо за невероятные фото Александру Мацибури и Сергею Якущенко, а за информацию - Юрию Отрубе", - подытожили в центре.
Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Полярное сияние над Украиной
Напомним, в мае 2024 года мощная геомагнитная буря позволила наблюдать за ярчайшим полярным сиянием людям во многих уголках Земли. Не обошло стороной это невероятное явление и некоторых украинцев.
В конце июля солнечная активность вновь вступила в силу и привела к ряду геомагнитных штормов. Тогда первыми полярное сияние наблюдали жители некоторых регионов Австралии и США.
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