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Тысячи пингвинов возле "Вернадского": ученые поделились фото

Вторник 26 ноября 2024 21:35
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Тысячи пингвинов возле "Вернадского": ученые поделились фото У украинской станции "Академик Вернадский" тысячи пингвинов (фото: facebook.com AntarcticCenter)
Автор: Людмила Рябухіна

Полярники станции "Академик Вернадский" подсчитали, сколько пингвинов живет вблизи станции. По словам ученых, количество представителей некоторых видов становится больше.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Сколько пингвинов насчитали полярники

По словам ученых с антарктической станции "Академик Вернадский", сейчас на острове Галиндез проживают около 4 тысяч пингвинов. Такое количество насчитал Свитозар Давиденко, биолог 29 УАЭ.

Пока цифра меньше рекордного количества субантарктических пингвинов на Галиндеге весной 2024 года - тогда полярники насчитали примерно 7 тысяч птиц.

Кроме этого, удалось установить, что большинство из начисленных птиц - субантарктические пингвины. Как указывают полярники, этот вид все больше захватывает окрестности станции каждый год.

Отслеживание количества птиц помогает определить климатические изменения. В частности, миграция этих птиц за последние 20 лет стала одним из доказательств потепления в Антарктике.

Тысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фото

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)

Что делают пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Как отметили полярники, сейчас пингвины ожидают будущего потомства, высиживая яйца. По подсчетам, яйца уже появились в примерно 900 гнездах, преимущественно по два в одном гнезде.

Учёные заметили, что строительство гнезда из камней присуще субантарктическим пингвинам, а вот императорские и королевские виды этих птиц выгревают яйца на лапах. Впрочем, эти два указанных вида не являются постоянными обитателями острова - их лишь иногда можно увидеть вблизи станции "Академик Вернадский".

Тысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фото

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)

Кроме субантарктических пингвинов, гнезда из камней делают представители видов антарктических пингвинов и пингвинов Адели. Птицы высиживают яйца поочередно - когда один пингвин идет на охоту, другой остается в гнезде. Затем птицы меняются обязанностями.

К тому же полярники уточнили, что период созревания яиц составляет 34-36 дней. Поскольку, по наблюдениям, первые яйца были отложены в начале ноября, птенцы появятся уже к середине декабря.

Тысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фотоТысячи пингвинов возле &quot;Вернадского&quot;: ученые поделились фото

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)

Кстати, раньше мы писали о том, как украинские полярники "поймали" редкое полярное сияние.

А также показывали, какие животные оцепили лодку полярников.

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