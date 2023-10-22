ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тысячи гривен за 10 копеек: украинец нашел в копилке редкую монету и сорвал куш

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 17:42
UA EN RU
Тысячи гривен за 10 копеек: украинец нашел в копилке редкую монету и сорвал куш Монета оказалась весьма редкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинец нашел в копилке ценную монету. Простые, казалось бы, 10 копеек, могут принести ему огромные деньги. Монетка сильно заинтересовала нумизматов.

В чем ценность 10 копеек и сколько за такую монету готовы платить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.

В чем особенность монеты

Лот разместил мужчина из Запорожья. Он отметил, что нашел монету в копилке, после чего слегка почистил ее зубной щеткой и порошком. По словам мужчины, она была очень грязная, поэтому он решился на ее "реставрацию".

"Вашему вниманию редкая монета из копилки, если я правильно разобрался, имеет обозначение 3.11ДАм( или 3.21ДАм), со степенью редкости - 7", - рассказал мужчина.

10 копеек 3.12(1)ДАм, фото №4

Монета 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

В комментариях к лоту эксперт в нумизматике отметил, что монета имеет разновидность 3.12(1)ДАм. Ее особенности таковы: толстый средний зуб трезубца и узкая прорезь на шестом зерне в колосе. Однако самая важная "изюминка" - в количестве ягод на гроздях.

Монету не просто так называют "шестиягодной". В третьей и шестой гроздях именно столько точек, что делает лот невероятно редким. Такие монеты попали в обиход в очень ограниченном тираже.

10 копеек 3.12(1)ДАм, фото №8

Монета 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Сколько стоит монета номиналом 10 копеек 1992 года

Продавец не стал устанавливать фиксированную цену. Он открыл аукцион, благодаря чему нумизматы могут повышать ставки. Сейчас они выросли уже до 15 тысяч гривен.

Однако едва ли это предел. За лотом наблюдают 112 человек, а потому можно сделать вывод, что монета точно интересует нумизматов. Поэтому стоимость лота, который мужчина нашел в копилке, может "взлететь" еще выше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинец продал 10 копеек за 7 тысяч гривен.

Также недавно стало известно, что 50-копеечная монета может принести 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
монети