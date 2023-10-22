Тысячи гривен за 10 копеек: украинец нашел в копилке редкую монету и сорвал куш

Украинец нашел в копилке ценную монету. Простые, казалось бы, 10 копеек, могут принести ему огромные деньги. Монетка сильно заинтересовала нумизматов.

В чем ценность 10 копеек и сколько за такую монету готовы платить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity .

В чем особенность монеты

Лот разместил мужчина из Запорожья. Он отметил, что нашел монету в копилке, после чего слегка почистил ее зубной щеткой и порошком. По словам мужчины, она была очень грязная, поэтому он решился на ее "реставрацию".

"Вашему вниманию редкая монета из копилки, если я правильно разобрался, имеет обозначение 3.11ДАм( или 3.21ДАм), со степенью редкости - 7", - рассказал мужчина.

Монета 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

В комментариях к лоту эксперт в нумизматике отметил, что монета имеет разновидность 3.12(1)ДАм. Ее особенности таковы: толстый средний зуб трезубца и узкая прорезь на шестом зерне в колосе. Однако самая важная "изюминка" - в количестве ягод на гроздях.

Монету не просто так называют "шестиягодной". В третьей и шестой гроздях именно столько точек, что делает лот невероятно редким. Такие монеты попали в обиход в очень ограниченном тираже.

Монета 10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Сколько стоит монета номиналом 10 копеек 1992 года

Продавец не стал устанавливать фиксированную цену. Он открыл аукцион, благодаря чему нумизматы могут повышать ставки. Сейчас они выросли уже до 15 тысяч гривен.

Однако едва ли это предел. За лотом наблюдают 112 человек, а потому можно сделать вывод, что монета точно интересует нумизматов. Поэтому стоимость лота, который мужчина нашел в копилке, может "взлететь" еще выше.