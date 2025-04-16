Сколько стоит паска в 2025 году: обзор цен в магазинах перед Пасхой

Пасху сложно представить без вкусной выпечки. Накануне праздника в этом году продают паски на любой вкус и кошелек. Цены стартуют от 30 грн, а панетоне с оригинальными начинками может стоить более 500 грн.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько придется заплатить за паску к празднику.

Цены на паску 2025

Стоимость пасок в магазинах зависит от веса, рецептуры и производителя. В этом году сети супермаркетов предлагают выпечку собственного производства и продукцию хлебокомбинатов. Также в продаже есть импортные пасхальные вкусности - панетоне и коломба.

Цены варьируются от 30 грн за кулич весом 100 граммов.

Значительно дороже обойдутся паски с оригинальными начинками: фисташками, шоколадом, экзотическими сухофруктами.

АТБ

В сети магазинов АТБ самая низкая цена на пасхальную выпечку составляет 32,9 грн за 130 г паску с глазурью. Панетоне с сушеным инжиром и клюквой будет стоить 169,9 грн за 430 г.

Скриншот atbmarket.com

Сильпо

В супермаркетах "Сильпо" можно купить паски, панетоне и даже верхушки пасхального кекса. Стоимость стартует от 34,99 грн за 100 г.

Глазированная верхушка с посыпкой стоит 44,9 грн (125 г). Панетоне собственной выпечки - от 99 грн за 170 г. Большой панетоне (750 г) - 601 грн, а творожная паска "пирамидкой" - от 499 грн за 900 г.

Скриншот silpo.ua

NOVUS

Паски собственной торговой марки сети "Мастера вкуса" стоят от 29,9 грн за 100 г, "Элитная с сухофруктами" - 169 грн за 300 г, а "Фирменная" с миндальными хлопьями - 199 грн за 550 г.

В ассортименте есть и выпечка других производителей. К примеру, творожная паска от "Царь-Хлеб" обойдется в 109 грн (350 г), а паска "Румянец" с цукатами - 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Varus

В продаже есть панетоне весом от 130 г с изюмом, цукатами, добавлением топленого молока. Цены - от 33,9 грн.

Также в супермаркетах сети можно купить сырную паску фирмы "Рома" с изюмом за 63,9 грн, бездрожжевую творожную паску от "Киевхлеб" за 285 грн, итальянский панетоне по акционному предложению стоит 179,9 грн (550 г), а коломба весом 890 г - 299,9 грн.

Скриншот varus.ua

Епицентр

Гипермаркеты "Эпицентр" также предлагают выпечку к Пасхе 2025. Это как изделия собственной марки "Эпицентр вкусов", так и итальянские панетоне Pineta и другие импортированные вкусности.

Самая низкая цена - 36 грн за паску 130 г от "Эпицентр вкусов". Панетоне с шоколадом можно купить от 250 грн.

Скриншот epicentrk.ua

Biscotti

В супермаркетах продают пасхальные кексы производства фирмы Biscotti. Покрытая глазурью паска весом 245 г обойдется от 103 грн. А паска с весом 360 г - от 138 грн.

Кулиничи

Сеть "Кулиничи" предлагает свою праздничную выпечку в супермаркетах разных сетей и в собственных торговых точках. Новинки этого года - "Дубайский" панетоне и панетоне с фисташковой начинкой по цене 340 грн.

Также есть шоколадный панетоне с клюквой за 290 грн, апельсиновый панетоне, панетоне с миндальной глазурью и паски по традиционному рецепту.

При подготовке использовались: данные сайтов сетей супермаркетов АТБ, Сильпо, Varus, Novus, Эпицентр, стрfница компании "Кулиничи" в Instagram.