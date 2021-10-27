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З'ясувалося, де і за скільки купує сало нардеп Тищенко: торгується до останнього

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Середа 27 жовтня 2021 11:04
З'ясувалося, де і за скільки купує сало нардеп Тищенко: торгується до останнього Фото: Нардеп Микола Тищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко нещодавно зганьбився через незнання цін на продукти в Києві. За його словами, гречку в столиці він купує по 12 гривень, а сало по 50. Зараз стало відомо, де насправді скуповується Тищенко. І це місце зовсім недешеве - навпаки, воно не для всіх.

Про це пише "Сьогодні".

Чи варто згадувати, що про сало по 50 гривень у столиці можна тільки мріяти. На жодному ринку Києва таких цін немає. Що вже говорити про найбільш фешенебельний з них - Бессарабський. Саме тут отоварюється Микола Тищенко. Так принаймні стверджують продавці на цьому базарі.

Продавщиці на Бессарабці запевнили, що, мовляв, так - Тищенко купує у них сало, та ще й торгується до останнього.

"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", - розповіла одна з них.

Інша жінка, яка торгує м'ясом, впевнена - Тищенко прекрасно знає ціни, адже сам купує сало по 250 гривень за кілограм.

"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурак? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити за 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, ні на будь-якому іншому базарі!" - підтвердила вона.

Цікаво, чому ж політик у своїх заявах розповідає про міфічну гречку по 12 гривень і сало по 50 - залишається загадкою.

Як ми раніше писали, Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів.

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Микола Тищенко
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