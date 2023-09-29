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"Тишина и тьма": Вера Брежнева рассказала о трауре

Пятница 29 сентября 2023 20:10
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"Тишина и тьма": Вера Брежнева рассказала о трауре Вера Брежнева (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева, которая недавно впервые после начала полномасштабного вторжения вернулась в Украину, представила свою вторую украиноязычную композицию за последние полтора года и рассказала о "внутреннем трауре".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Вера Брежнева решилась на откровение

Исполнительница откровенно призналась своим поклонникам, как в последнее время собирает себя по кускам.

"Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопрос, и просто пыталась жить в моменте…" - написала артистка.

&quot;Тишина и тьма&quot;: Вера Брежнева рассказала о трауре

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Также она добавила, что научилась ничего не планировать заранее, и просто быть благодарной за то, что у нее есть.

"Именно благодарность начала меня стабилизировать: из разобранного состояния я понемногу стала выстраиваться изнутри, начал появляться ресурс, а впоследствии музыка внутри снова зазвучала...", - поделилась Вера.

Позже экс-солистка "ВИА Гры" представила публике новую композицию под названием "Дякую", а также клип к ней.

К слову, подавленное состояние Веры Брежневой, вероятно, вызвано еще и разрывом с продюсером и композитором Константином Меладзе.

Ходят слухи, что пара развелись в начале полномасштабного вторжения России в Украину из-за, якобы, разных политических взглядов.

&quot;Тишина и тьма&quot;: Вера Брежнева рассказала о трауре

Вера Брежнева с Констянтином Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Ранее Олег Скрипка высказал свое мнение по поводу Веры Брежневой и Светланы Лободы.

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Вера Брежнева звезды шоу-бизнеса