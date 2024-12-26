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Тина Кароль поразила сеть архивным фото, на котором ее трудно узнать

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно ответила певице СолоХа после скандала на Нацотборе на Евровидение, показала в сети свое детское фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Так, артистка продемонстровала, как она изменилась с годами, сделав коллаж со своими снимками. На первом она позирует в облегающей майке с кружевом и черных штанах. Кароль может похвастаться тонкой талией и точеной фигурой.

На архивном снимке будущая звезда запечатлена, очевидно, в подростковом возрасте. Тогда певица имела кардинально другой вид и, скорее всего, весила намного больше.

Скриншот

Как Тина Кароль поддерживает себя в форме

В начале своей карьеры певица выглядела совсем по-другому и не могла похвастаться идеальной формой.

Артистка в своих интервью не раз признавалась, что сейчас много времени уделяет спорту. Она занимается йогой, прыгает на скакалке, а также стоит в планке.

Кароль рассказывала, что может заниматься спортом и по два раза в день. Например, на скакалке она может прыгать 40 минут.

Также она самостоятельно искала на YouTube уроки йоги и начала по ним заниматься. Сейчас артистка занимается самым сложным уровнем йоги - аштанга-йога. Певица не раз демонстрировала в своем блоге сложные стойки.

Знаменитость не скрывает, что поддерживать форму ей удается и благодаря правильному питанию. Она питается по специальной схеме, позволяющей контролировать уровень сахара в крови.

Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)

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