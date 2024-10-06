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Тина Кароль впервые прокомментировала слухи о романе с молодым олигархом

Тина Кароль с вероятным избранником (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль во время своего концерта в Полтаве ответила хейтерам относительно "отсутствия" груди в ее корсете, а также прокомментировала слухи о романе с молодым бизнесменом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт пользователя с ником nastyaprohorova23.

Так, в последнее время юзеров волнует, куда делась грудь из корсета, в котором она выступает на своих концертах.

Поэтому во время одного из выступлений артистка отреагировала на "расследования" и поинтересовалась со сцены у зрителей, все ли у нее "на месте и не потерялось".

"Как корсет? Здесь есть подруги просто, они поймут. Все на месте, ничего не потеряла? Кто смотрите TikTok? Все, пошутили и оставили это. Обожаю это расследование", - сказала Тина.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Также знаменитость коротко прокомментировала слухи о том, что она находится в отношениях со значительно младшим за нее бизнесменом.

По словам звезды, эти сплетни вызывают у нее смех.

"Это все смешно, особенно с кем меня женили... или как это можно сказать. Я говорю: "В "Дії" не видела, все подделка", - в шутку отреагировала на это исполнительница.

@nastyaprohorova23 #тинакороль оригинальный звук - Nastyaprohorova23

Напомним, недавно в сети начали распространяться слухи о романе 39-летней Тины Кароль с 30-летним белорусским бизнесменом Юрием Арошидзе. Об этом написал блогер-сплетник в своем YouTube-канале и рассказал, чем занимается бойфренд знаменитости.

Тина Кароль с вероятным избранником (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама же певица, которую ранее публично позвали замуж, держит свою личную жизнь под семью замками.

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