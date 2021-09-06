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Тіна Кароль потрапила в скандал через свої вбрання під час виступу на весіллі

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Понеділок 06 вересня 2021 16:44
Тіна Кароль потрапила в скандал через свої вбрання під час виступу на весіллі Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тіна Кароль потрапила в скандал через свої сценічні вбрання. Справа в тому, що популярна українська співачка виступала на весіллі, і на ній і її команді були костюми темного кольору, хоча артистку просили не надягати чорне на свято.

Про це розповіла організатор подій Христина Кривцова в Instagram-сторіз.

"Коли три місяці брифуєш артиста, висилаючи color mood і концепти. По-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте розпишіться", - написала Кривцова.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Хтось просто забув, що це замовлення клієнта з чіткими вимогами за його ж гроші, а не її сольник. Корона знову зачепила стелю;
  • Ось і не кличте її більше, буде тоді більш зговірливою і без фокусів. Репертуар для весілля теж дивний. Скандал! Прям, в точку по темі заходу;
  • Мені здається, коли артист йде виступати на корпоратив і бере потрійний гонорар, то повинен грати за правилами замовника
  • Так може їм під це весілля костюми пошити спеціально, ну, кольору лаванди або що там, айворі? Цими організаційними моментами точно займається не Тіна і її танцюристи, а організатори. Хтось налажав, думаю, але це точно не артисти.

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою.

Ми також писали про те, що Танці з зірками "оновили" ведучу, але фани лютують, вони вимагають повернути Тіну Кароль.

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