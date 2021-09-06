Тіна Кароль потрапила в скандал через свої вбрання під час виступу на весіллі

Тіна Кароль потрапила в скандал через свої сценічні вбрання. Справа в тому, що популярна українська співачка виступала на весіллі, і на ній і її команді були костюми темного кольору, хоча артистку просили не надягати чорне на свято.

Про це розповіла організатор подій Христина Кривцова в Instagram-сторіз.

"Коли три місяці брифуєш артиста, висилаючи color mood і концепти. По-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте розпишіться", - написала Кривцова. Користувачі мережі прокоментували це. Хтось просто забув, що це замовлення клієнта з чіткими вимогами за його ж гроші, а не її сольник. Корона знову зачепила стелю;

Ось і не кличте її більше, буде тоді більш зговірливою і без фокусів. Репертуар для весілля теж дивний. Скандал! Прям, в точку по темі заходу;

Мені здається, коли артист йде виступати на корпоратив і бере потрійний гонорар, то повинен грати за правилами замовника

Так може їм під це весілля костюми пошити спеціально, ну, кольору лаванди або що там, айворі? Цими організаційними моментами точно займається не Тіна і її танцюристи, а організатори. Хтось налажав, думаю, але це точно не артисти.