Танці з зірками "оновили" ведучу, але фани лютують: "поверніть Тіну!"
Танці з зірками 2021 стартують вже сьогодні, 5 вересня, на каналі 1+1. У нинішньому сезоні буде багато чого нового - склад журі, ведучі, танцівники, і звичайно ж - учасники. Легендарну пару ведучих Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили, Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани протестують, вимагаючи повернути Тіну.
Чому шанувальники шоу незадоволені такими ротаціями - читайте в нашому матеріалі нижче.
Так, на презентації нового сезону шоу стало відомо, що новою ведучою голд-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка вже з'являлася на балконі "Танців". Про це прес-служба шоу анонсувала в Instagram, отримавши безліч негативних відгуків. Шанувальники пишуть, що нова ведуча не сподобалася їм ще під час "ведення балкона" і вимагають "повернути Тіну".
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Що відомо про Іванну Онуфрійчук
Дівчина називає себе, актрисою, моделлю, блогером, а досвід ведучої вона отримала в шоу "Без краватки" на НЛО TV і "Україні 24". Також вона кілька разів була ведучою в минулому сезоні "Танців".
Не менш гучною подією стало її заміжжя. У лютому цього року Іванна зіграла весілля на Мальдівах з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз.
Але шанувальники шоу і Тіни Кароль непохитні, сторінка "Танців з зірками" рясніє коментарями:
- Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку
- Тіна - легенда цього шоу, а тепер якась Іванна...
- А чому не Тіна?
- Поверніть нам Тіну. Її не можна, і нема ким заміняти, бо легендарні ведучі Юра і Тіна.
- Минулий раз мені взагалі не сподобалося, як вона вела балкон.
- Вона щоразу так погано вела балкон. Дуже здивована, що її взяли ведучою.
- Я за нову ведучу, але ж за хорошу. Іванна так тупила, коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалась, а враження вже підпорчені.
- Без Тіни - не цікаво.
- Теж не особливо сподобалася вона, як ведуча балкона. Плюс я про неї раніше не чула. Чекала когось яскравіше, якщо не Тіну.
- Де Тіна?
- Дівчина в якості ведучої не дуже... Хотілося б когось поцікавіше.
- А хто вона взагалі? Я її і не знаю.
- Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. То і шоу стане якимось незвичним!
Новий склад суддів, танцюристів і всі учасники шоу
Судити "Танці з зірками" будуть вп'яте Влад Яма, в четвертий - Катерина Кухар і в перший раз- Максим Чмерковський, зірка американських "Танців" і учасник українського "Холостяка".
На паркет вийдуть такі зіркові учасники:
- співачка Джамала,
- учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,
- український актор Олексій Суровцев,
- гумористка Анастасія Оруджова,
- гуморист Іван Люленов,
- актор Костянтин Войтенко,
- співак Дмитро Каднай, він же KADNAY,
- співачка Євгенія Власова,
- спортсменка, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, та призерка з фехтування Ольга Харлан.
- співачка Lida Lee,
- співак MELOVIN,
- бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх ігор і чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна.
Танцювати з зірками на паркеті будуть "старички" Макс Леонов, Дмитро Дікусар, Катерина Трішина і Яна Цибульська, а також нові учасники: Анна Кареліна, Аліна Лі, Олексій Базела, Даніела Преап, Ліза Русина, Марія Колосова, Юрій Мєшков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.
Нагадаємо, що "Танці з зірками" стартували в Україні на каналі 1+1 в 2006-му році з ведучими Тіною Кароль і Юрієм Горбуновим. Горбунов був з "Танцями" всі сезони (крім 4-го, який випустив канал СТБ), Тіна провела з "Танцями" 1-3 сезони, а також 6-8 сезон.
Раніше ми писали, що зірка "Танців з зірками" розкрила плюси відпочинку в Тунісі .