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Тина Кароль покорила сеть гибкостью: "Это йога или трюк каскадеров?" (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль поразила фанатов. Она показала, как занимается йогой и выполняет сложные упражнения. Артистка много работает над своей фигурой, а потому может похвастаться гибкостью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Кароль поделилась в TikTok.

Что показала певица

Так, Кароль уже не впервые демонстрирует невероятные способности в спорте. Но в этот раз звезда пошла еще дальше. Она показала стойку на голове.

Во время исполнения трюков певица чувствовала себя комфортно. Она с легкостью стояла на голове, уверенно держала равновесие и будто не волновалась из-за того, что что-то может пойти не так.

Для занятий йогой Кароль выбрала эффектный костюм с открытой спиной. Артистка не скрывает, что гордится своей фигурой, а потому часто примеряет смелые "луки".

 

Как реагирует сеть

В комментариях под видео пользователи оставили много комплиментов. Они отмечают, что поражены гибкостью Кароль. Ее видео быстро собирает ругательства и репосты. А фаны пишут:

  • "Это йога или трюк каскадеров?"
  • "Невероятная"
  • "Этот новый челлендж"
  • "Делайте это упражнение каждый день и шея не будет болеть"
  • "Боже! Как круто"
  • Чувствую, это станет новым трендом, попробую повторить"
  • "Если я так стану, то кровь из носа уйдет, и звездочки увижу".

К слову, недавно Кароль похвасталась "стальным прессом", а также запустила собственный тренд в соцсетях. Певица рассказывала об аштанга-йоге, а затем предлагала фанам повторить сложные трюки.

Пресс Кароль (фото: t.me/tinakarolofficial)

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