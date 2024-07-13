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Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: "Еще одно исполненное желание"

Суббота 13 июля 2024 19:11
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Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: "Еще одно исполненное желание" Певица SKYLERR (Фото: instagram.com/skylerr_official)
Автор: Любовь Блажко

Украинская исполнительница SKYLERR (настоящее имя - Валерия Кудрявец) похвасталась покупкой нового автомобиля. В соцсетях она сообщила, что стала владелицей Porsche Macan 2021 года выпуска, и его стоимость составляет 54 900 долларов.

Как артистка прокомментировала приобретение машины, и какие фото показала в своем блоге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

SKYLERR купила новое авто

"Моя новая малышка. Еще одно исполненное желание в мою личную копилку мечт. Мама приехала поздравить, мой первый пассажир в новой машине. Спасибо за искренние поздравления!" - написала Валерия и обнародовала несколько фото с машиной.

Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Валерия показала свой новый автомобиль (Фото: instagram.com/skylerr_official)

На кадрах певица не стала скрывать номерной знак, поэтому в интернете легко можно найти информацию о транспортном средстве. На одном из сайтов по продаже авто есть неактивное объявление, где указывается стоимость машины, - 54 900 или 2 259 135 грн.

Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Стоимость автомобиля, который приобрела SKYLERR (скриншот)

Кто такая SKYLERR

Украинская исполнительница была участницей Национального отбора на "Евровидение", однако из-за сбоя в "Дії" во время голосования решила снять свою кандидатуру и отказаться от дальнейшего участия.

"К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. Ночью, утром система снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но, опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", - комментировала подобное решение она.

Девушка получила популярность уже во время полномасштабной войны в Украине благодаря дебютному хиту "Вечорниці".

За страницей певицы в Instagram следят почти 300 тыс подписчиков. В блоге она делится подробностями своего музыкального творчества, выкладывает ролики с концертов или публикует кадры из повседневной жизни.

Украинская певица похвасталась новой машиной за 2 миллиона: &quot;Еще одно исполненное желание&quot;Артистка активно ведет соцсети (Фото: instagram.com/skylerr_official)

Тем времнем недавно Алина Бурик сказала, сколько денег получила за победу в "МастерШефе".

А бывший муж Анны Тринчер пожаловался на проблемы с деньгами.

Для написания материала были использованы источники: посты певицы с ее страницы Instagram и информация с сайта auto.ria.

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