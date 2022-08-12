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Тіна Кароль купила квартиру хлопчикові, який вів воєнний "щоденник жахів" у Маріуполі

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Бурштин, П'ятниця 12 серпня 2022 11:05
Тіна Кароль купила квартиру хлопчикові, який вів воєнний "щоденник жахів" у Маріуполі Тіна Кароль купила квартиру для хлопчика з Маріуполя (facebook.com.tina karol)
Автор: Людмила Жукова

Маленький хлопчик Єгор з Маріуполя, який вів щоденник і повідомив про загибель бабусі, двох собак і улюбленого міста, був важко поранений, а потім дивом перебрався до Києва. Після трьох місяців перебування в столиці його чекали прекрасні новини, адже Тіна Кароль вирішила подарувати йому квартиру.

Про цю зворушливу історію повідомляє ТСН.

Як Єгор опинився в Києві

Щоденник дитини побачив весь світ ще до того, як він вибрався з Маріуполя. Дитячі записи опублікував двоюрідний дідусь хлопчика, якому першому вдалося виїхати до Запоріжжя.

Нещасному хлопчику, його сестрі, мамі і бабусі вдалося вибратися тільки через місяць після дідуся.

"У дочки голова, пальці, у сина на спині з долонею, просто все видрано, у мене на стегні, на руці поранення... А тато помер від травм. За вісім днів стік кров'ю, допомоги не було ніякої", - розповіла мама Єгора.

Все літо дитина жила в Києві, у квартирі, яку її родині надали небайдужі люди.

Тіна Кароль купила квартиру хлопчикові, який вів воєнний &quot;щоденник жахів&quot; у МаріуполіЄгор у Маріуполі вів щоденник війни (фото: соцмережі)

Як Тіна Кароль допомогла Єгору

Українська зірка дізналася історію хлопчика з соцмереж і її серце не могло не здригнутися. Одного ранку мамі Єгора подзвонив менеджер Тіни та повідомив, що артистка хоче подарувати родині квартиру.

"Сказав, що Тіна читає на концертах щоденник, він запитав, чи є де нам жити. Я сказала, що немає і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", - згадує Олена.

Потім сім'я і Тіна визначилися з регіоном, невеликим містечком Бурштин в Івано-Франківській області. Там і купили квартиру, яка знаходиться в чудовому місці, поруч з озером і лісом.

Команда співачки купила всі меблі в житло, щоб сім'я відчувала себе комфортно.

Сім'я дитини вже готується до переїзду і до 1 вересня, адже Єгор піде в цьому році в третій клас, а його сестра Вероніка - в дев'ятий.

Як ми раніше писали, автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце.

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Тіна Кароль
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