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Тина Кароль купила квартиру мальчику, который вел военный "дневник ужасов" в Мариуполе

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Бурштин, Пятница 12 августа 2022 11:05
Тина Кароль купила квартиру мальчику, который вел военный "дневник ужасов" в Мариуполе Тина Кароль купила квартиру для мальчика из Мариуполя (facebook.com.tina karol)
Автор: Людмила Жукова

Маленький мальчик Егор из Мариуполя, который вел дневник и сообщил о гибели бабушки, двух собак и любимого города, был тяжело ранен, а потом чудом перебрался в Киев. После трех месяцев пребывания в столице - его ждали прекрасные новости, ведь Тина Кароль решила подарить ему квартиру.

Об этой трогательной истории сообщает ТСН.

Как Егор оказался в Киеве

Дневник ребенка увидел весь мир еще до того, как он выбрался из Мариуполя. Детские записи опубликовал двоюродный дедушка мальчика, которому первому удалось выехать в Запорожье.

Несчастному мальчику, его сестре, маме и бабушке удалось выбраться только через месяц после дедушки.

"У дочери голова, пальцы, у сына на спине с ладонью, просто все выдрано, у меня на бедре, на руке ранения… А папа умер от травм. За восемь дней стек кровью, помощи не было никакой", - рассказала мама Егора.

Все лето ребенок жил в Киеве, в квартире, которую его семье предоставили неравнодушные люди.

Тина Кароль купила квартиру мальчику, который вел военный &quot;дневник ужасов&quot; в МариуполеЕгор в Мариуполе вел дневник войны (фото: соцсети)

Как Тина Кароль помогла Егору

Украинская звезда узнала историю мальчика из соцсетей и ее сердце не могло не дрогнуть. Одним утром маме Егора позвонил менеджер Тины и сообщил, что артистка хочет подарить семье квартиру.

"Сказал, что Тина читает на концертах дневник, он спросил, есть ли где нам жить. Я сказала, что нет и он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру. Это был шок", - вспоминает Елена.

Потом семья и Тина определились с регионом, небольшим городком Бурштин в Ивано-Франковской области. Там и купили квартиру, которая находится в чудесном месте, рядом с озером и лесом.

Команда певицы купила всю мебель в жилье, чтобы семья чувствовала себя комфортно.

Семья ребенка уже готовится к переезду и к 1 сентября, ведь Егор пойдет в этом году в третий класс, а его сестра Вероника - в девятый.

Как мы ранее писали, автор дневника об ужасах Мариуполя выбрался в безопасное место.

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Тина Кароль
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