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Тимур Мирошниченко признался, пишут ли ему поклонницы

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко признался, пишут ли ему поклонницы, и имеет ли жена Инна доступ к его телефону.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу от "Люкс ФМ" "Тур зірками".

Пишут ли ведущему поклонницы

По словам Тимура, массового наплыва поклонниц он не чувствует. Звезда в шутку говорит, что они вероятно боятся его жену.

"Мне больше мужчины пишут, особенно в разгар Евровидения", - сказал Мирошниченко.

На вопрос Натальи Тур, может ли его возлюбленная взять телефон и проверить, с кем он общается, ведущий признался: секретов друг от друга у них нет.

"Я знаю ее пароль, она мой, дети знают. У нас нет такого, что это только мое. Ничего особо друг от друга не скрываем, поэтому, гипотетически, она может это сделать, но не делает. Зачем?", - поделился Тимур.

 

Напомним, супруги Мирошниченко в отношениях с 2018 года. Вместе пара имеет двух родных детей - Марка и Мию. В 2023 году звездная семья усыновила мальчика Марселя. 

Сейчас они находятся в процессе усыновления четвертого ребенка. 

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