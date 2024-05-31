Тимур Мирошниченко признался, пишут ли ему поклонницы

Пишут ли ведущему поклонницы

По словам Тимура, массового наплыва поклонниц он не чувствует. Звезда в шутку говорит, что они вероятно боятся его жену.

"Мне больше мужчины пишут, особенно в разгар Евровидения", - сказал Мирошниченко.

На вопрос Натальи Тур, может ли его возлюбленная взять телефон и проверить, с кем он общается, ведущий признался: секретов друг от друга у них нет.

"Я знаю ее пароль, она мой, дети знают. У нас нет такого, что это только мое. Ничего особо друг от друга не скрываем, поэтому, гипотетически, она может это сделать, но не делает. Зачем?", - поделился Тимур.

Напомним, супруги Мирошниченко в отношениях с 2018 года. Вместе пара имеет двух родных детей - Марка и Мию. В 2023 году звездная семья усыновила мальчика Марселя.

Сейчас они находятся в процессе усыновления четвертого ребенка.