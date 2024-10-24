Тимур Мирошниченко рассекретил сумму, которую тратит в месяц на свою большую семью

На вопрос Демина, зарабатывает ли ведущий 100 тыс. гривен в месяц, тот ответил: "Ну, наверное, у меня есть менеджер Сережа. Он это все ведет. Ценообразование и все другое я полностью делегировал на него".

У телеведущего в среднем бывает 2-3 крупных мероприятия в месяц.

"Я могу тебе сказать, у меня иногда на ФОПе может быть 10 тыс. грн, иногда может быть 150 тыс. грн. Как это происходит и кто это платит, я понятия не имею", - отметил Мирошниченко.

Также ведущий зарабатывает на телевидении, на рекламе в Instagram и на образовательной деятельности.

"Я передаю свою опыт молодому поколению", - подчеркнул Тимур. Он уточнил, что его приглашают вести разные лекции, мастер-классы, иногда индивидуально.

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

На вопрос телеведущего, зарабатывает ли он в сумме 7 тыс. долларов, ведущий задумался.

"По разному бывает", - отметил он.

Также он рассказал, сколько примерно тратит денег на семью.

"Десятки долларов (10 тыс. долларов - ред.) вам хватает?" - не унимался Демин.

"400 тыс. грн... Ну да, хватает", - ответил Тимур Мирошниченко с улыбкой.

В то же время на вопрос, кто больше зарабатывает, он или его супруга, юрист и блогер Инна Мирошниченко, он сначала задумался, а потом сказал: "Наверное, я больше".

"Мужчина должен зарабатывать. Все. Точка", - подчеркнул ведущий.

Кто такой Тимур Мирошниченко

Мирошниченко - украинский комментатор, журналист и ведущий. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

Начиная с 2005 года, работает на Первом Национальном и комментирует конкурсы "Евровидение".

Вместе со своей супругой Инной Мирошниченко воспитывает четырех детей: 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко, которые являются биологическими детьми пары, а также усыновленных - 9-летнюю Ангелину и 3-летнего Марселя.

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В 2023 году супруги решились на усыновление 2-летнего мальчика из детдома в Житомире, а в этом году удочерили 8-летнюю Ангелину. Как они неоднократно говорили, это дети, которых они родили сердцем.

Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)