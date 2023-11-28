Самые ожидаемые кинопремьеры декабря, которые покорят ваши сердца: список

Декабрь - это всегда время чуда и это касается абсолютно всего, фильмы и сериалы не исключение. Особенно передающие атмосферу праздника.

РБК-Украина (проект Styler) создало список кинопремьер, которые выйдут в декабре и охотно делится им с вами.

Альма и Оскар

Сюжет разворачивается весной 1912 года. Перед зрителями предстает молодой венский художник Оскар Кокошка. Он знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер.

Бурный роман Альмы и Оскара является источником вдохновения для гениального художника, а в будущем и величайшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако безудержное влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Три мушкетера: Миледи

Д'Артаньян вынужден объединить усилия с Миледи, чтобы спасти свою любовь Констанцию, похищенную на его глазах. Но объявлена война, и Атос, Портос и Арамис уже присоединились к фронту.

Вонка

Фильм знакомит зрителей с юным кондитером Вилли Вонкой, который полностью посвятил себя идеям и решительно стремился изменить мир шаг за шагом. Он доказывает, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты и нет ничего невозможного, когда преодолеваешь свои страхи.

В новой части Вилли Вонкой вместо Джонни Деппа становится молодой актер Тимоти Шаламе.

Плохие гномы. Рождественский разгром

Одна обычная семья собралась на праздники в сказочную заснеженную Норвегию, чтобы провести праздничные дни в уютном домике. Отец решил украсить все вокруг праздничной иллюминацией, девушки готовят музыку для зажигательных танцев, а малыш решил исследовать заброшенный амбар. Неожиданно выяснилось, что там живут амбарные гномы. С этого и начинаются новогодние приключения.

Аквамен и потерянное королевство

Это продолжение одноименного фильма, о популярном герое комиксов DC Comics. Черная Манта не достигла желаемой расправы с Акваменом впервый раз, но решительно собрав все свои силы, он решил отомстить.

Счастливый случай

Фильм рассказывает историю любви Фанни и Алана, случайная встреча которых, приводит их к неудачному роману и даже к преступлению.

Рождественское приключение

Главная героиня ленты Элизабет, работающая на компанию по недвижимости отца своего жениха. Будущий свекор отправляет его в родной город с задачей: убедить бывшего парня продать компании свой горнолыжный курорт.

Постер к фильму (фото: Кинориум)

Берлин

В период своей славы Берлин и его команда союзников собираются вместе в Париже, чтобы реализовать один из самых дерзких планов: украсть 44 миллиона евро у известного аукционного дома за одну ночь.