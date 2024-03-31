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Не только военнообязанных. Вот кого еще из украинцев не выпустят за границу

Воскресенье 31 марта 2024 07:40
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Не только военнообязанных. Вот кого еще из украинцев не выпустят за границу Кого из украинцев могут не выпустить за границу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Во время действия военного положения военнообязанные украинцы не имеют права пересекать границу без разрешительных документов. Но из Украины временно могут не выпустить и другие категории граждан.

О том, кто из украинцев временно лишается права пересекать границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

Кто не имеет права выехать за границу

В Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" определен четкий перечень оснований для временного ограничения права украинцев и украинок уехать за границу.

Так, согласно ст. 6 настоящего Закона гражданам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:

  • находятся под административным надзором Национальной полиции - до прекращения надзора
  • осведомленные с сведениями, составляющими государственную тайну, - до истечения срока действия ограничений (сообщается в каждом случае отдельно)
  • в отношении их в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу, - до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений
  • осужденные за совершение уголовного правонарушения - до отбывания наказания или освобождения от наказания
  • является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговые обязательства и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн, и такой налоговый долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования - до погашения налогового долга
  • имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя
  • уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом, - к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов

Какие нюансы нужно учесть

"Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению", - говорят юристы.

В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам может быть запрещен выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т. п.).

Также женщину не выпустят за границу, если она военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки.

"Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более, что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию", - говорят юристы.

Ранее мы писали о том, что в еще одной области Украины мужчинам запретили приближаться к границе.

Читайте также о том, кому из украинцев не нужно получать разрешение на пребывание в пограничной полосе.

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Граница с Украиной Выезд за границу
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