Не только военнообязанных. Вот кого еще из украинцев не выпустят за границу

Во время действия военного положения военнообязанные украинцы не имеют права пересекать границу без разрешительных документов. Но из Украины временно могут не выпустить и другие категории граждан.

О том, кто из украинцев временно лишается права пересекать границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

Кто не имеет права выехать за границу

В Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" определен четкий перечень оснований для временного ограничения права украинцев и украинок уехать за границу.

Так, согласно ст. 6 настоящего Закона гражданам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:

находятся под административным надзором Национальной полиции - до прекращения надзора

осведомленные с сведениями, составляющими государственную тайну, - до истечения срока действия ограничений (сообщается в каждом случае отдельно)

в отношении их в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу, - до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений

осужденные за совершение уголовного правонарушения - до отбывания наказания или освобождения от наказания

является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговые обязательства и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн , и такой налоговый долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования - до погашения налогового долга

, и такой налоговый долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования - до погашения налогового долга имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя

уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом, - к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов

Какие нюансы нужно учесть

"Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению", - говорят юристы.

В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам может быть запрещен выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т. п.).

Также женщину не выпустят за границу, если она военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки.

"Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более, что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию", - говорят юристы.