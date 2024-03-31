Не тільки військовозобов'язаних. Ось кого ще з українців не випустять за кордон

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані українці не мають права перетинати кордон без дозвільних документів. Але з України можуть тимчасово не випустити й інші категорії громадян.

Про те, хто з українців тимчасово позбавляється права перетинати кордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Хто не має права виїхати за кордон

У Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" визначено чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права українців та українок виїхати за кордон.

Так, згідно зі ст. 6 цього Закону громадянам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду

обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну дії обмежень (повідомляється в кожному випадку окремо)

стосовно них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень

засуджені за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання

є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 млн грн , та такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги - до погашення податкового боргу

, та такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги - до погашення податкового боргу мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків

ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів

Які нюанси треба врахувати

"Звертаємо увагу, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням", - кажуть юристи.

Водночас відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам може бути заборонено виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо).

Також жінку не випустять за кордон, якщо вона є військовозобовʼязаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки.

"Однак, звертаємо вашу увагу, на практиці така норма не діє: прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим паче, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням", - кажуть юристи.