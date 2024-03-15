Кому из украинцев не нужно получать разрешение на пребывание в пограничной полосе: объяснение ГПСУ

Недавно Государственная пограничная служба Украины начала выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе . Однако не всем украинцам они нужны.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ГПСУ рассказывает, что изменилось в украинском законодательстве и что нужно знать о специальном пограничном режиме.

Что изменилось в законодательстве

Постановление Кабинета министров Украины №1292 от 7 декабря 2023 года внесло изменения в постановление №1147 от 27 июля 1998 года "О пограничном режиме".

Изменения предусматривают, в частности, введение ограничений свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе - на участке местности шириной в 5 километров от линии государственной границы.

Недавно вступил в силу приказ, которым была утверждена форма решений, дающих разрешение гражданам на въезд, пребывание, проживание, производство работ и передвижение в пограничной полосе.

Уточняется, что согласно закону "О государственной границе Украины" в пограничную полосу не включаются населенные пункты и места массового отдыха населения.

Кто дает разрешение на пребывание в пограничной полосе

13 марта стало известно, что, учитывая вышесказанное, Госпогранслужба начала выдачу украинцам соответствующих документов - разрешений на пребывание в пределах 5-километровой пограничной полосы.

Кроме того, в ГПСУ обещают:

оперативное рассмотрение полученных от граждан запросов

качественную проверку оснований для получения указанными лицами разрешений

создание единого учета лиц, получивших соответствующие разрешения (чтобы каждый инспектор с помощью служебного планшета мог быстро проверить подлинность документа и идентифицировать личность предъявителя)

Уточняется, что эти решения представляются органами Государственной пограничной службы Украины, которые непосредственно выполняют задачи в определенной зоне ответственности. Их контакты можно найти на официальном портале ГПСУ.

Получить разрешение физическим лицам младше 18 лет можно путем обращения одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.

Следует отметить также, что полученное разрешение будет действовать только на территории зоны ответственности органа ГПСУ, которым оно предоставлено.

Лишние проблемы не нужны никому (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кому из граждан разрешение получать не нужно

Согласно сообщению ГПСУ, отдельно были определены категории лиц, которым разрешение на пребывание в пределах 5-километровой пограничной полосы не требуется.

Право на въезд, пребывание и пропуск в пограничную полосу без разрешения имеют:

лица, въезжающие в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу

водители грузовых автомобилей и сопровождающие их лица, въезжающие в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки

лица, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы (которые передвигаются автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения, на железнодорожном транспорте железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе)

главы государств и члены делегаций, прибывающие вместе с ними

высшее руководство государства (руководитель Офиса президента и его заместители, глава ВРУ и его заместители, премьер-министр и его заместители, генпрокурор и его заместители и т.д.)

уполномоченный ВРУ по правам человека и его представители

народные депутаты действующего созыва (при предъявлении удостоверения народного депутата Украины)

секретарь СНБО и его заместители

глава СБУ и его заместители

работники НАБУ

другие лица, согласно определенному перечню

Основное о специальном пограничном режиме

На фоне полномасштабного вторжения РФ и введения в Украине военного положения был установлен специальный пограничный режим.

Речь идет о запрете на свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ (не связанных с обороной или охраной государственной границы) в пределах земельных участков шириной 30-50 метров.

вдоль линии государственной границы на суше

по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема

А вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Республикой Беларусь - шириной до 2 километров (которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям ГПСУ для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций).

В то же время, любая другая деятельность в пределах пограничной полосы (авиационные работы, строительство, вырубка деревьев и кустарников, водопользование, геологическое изучение, дорожные и другие исследования, гидротехнические, землеустроительные, мелиоративные, водолазные работы, видео-, кино- и фотосъемка местности, туристические путешествия, прыжки с парашютов и т.п.) должна проводиться: