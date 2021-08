Лікарі розповіли, як правильно мити фрукти та овочі. Ми все робили не так?!

Чому взагалі потрібно продукти?

Перш за все - аби позбавитися від ґрунту та пилу, які можуть осідати на плодах.

Але є ще й інші причини, серед яких - різноманітні мікроби та можливі пестициди, які можуть завдати сильної шкоди здоров'ю.

"Дієтичні пестициди можуть бути пов'язані з несприятливими репродуктивними наслідками для жінок, зокрема меншою ймовірністю вагітності. На фертильність чоловіків також може негативно вплинути вживання продуктів із високим рівнем залишків пестицидів", - кажуть експерти.

Ось як слід мити фрукти та овочі

Як би це дивно не звучало, але у світі існують надійні та науково обґрунтовані способи мити фрукти та овочі вдома!

Отже, миття городини в ідеалі має відбуватися за таким алгоритмом:

Ретельно вимийте руки з милом і теплою водою (не менше 20 секунд)

Перевірте продукти, чи немає серед них гнилих. Виріжте пошкоджені або "забиті" місця на свіжих фруктах та овочах. Але якщо більша частина продукту вражена гниллю, то не намагайтеся "врятувати" плід

Ретельно промийте всі продукти під проточною водою

Для твердих продуктів (наприклад, огірків чи моркви) можна використати спеціальну щітку для чищення

Щітка для чищення овочів (фото: amazon.com)

Після цього потрібно протерти продукти чистим тканинним або паперовим рушником, що ще зменшить кількість бактерій, які можуть бути присутніми на поверхні після миття

Знову ретельно вимийте руки з милом і тільки після цього приступайте до смаколиків

"Навіть якщо ви не плануєте їсти шкірку (наприклад, коли мова йде про кавун), все одно важливо промивати продукт, бо бруд та бактерії можуть переноситися з поверхні під час чищення", - попереджають фахівці з Управління з продовольства і медикаментів США.

До слова, куповані зелень і овочі у вакуумних пакетах, які "готові до вживання", експерти дозволяють не перемивати. Якщо, звісно, це чітко зазначено на упаковці.

Як не треба мити продукти

Лікарі не рекомендують мити фрукти і овочі з милом, за допомогою миючих засобів чи пральних порошків.

Все тому, що плоди пористі, а отже мило та побутові миючі засоби можуть поглинатися фруктами та овочами. І навіть якщо ви ретельно змиєте хімію водою, подальше споживання такого соковитого персика може викликати, м'яко кажучи, нездужання.

Більше того, ще й зайвий раз ризикуєте забруднити землю різноманітними фосфатами.

"Замочення" у воді виводить пестициди з фруктів і овочів?

Виявляється - не зовсім. У більшості випадків миття та замочування можуть призвести лише до певного зниження рівня залишків пестицидів. Про це зокрема йдеться у дослідженні, опублікованому журналом Science of Food of Food and Agriculture у 2018 році.

"Так, це дійсно трошки допомагає. Але важливо зазначити, що користь від вживання п’яти-семи порцій продуктів щодня значно підвищує ризик дії пестицидів, що у них можуть міститися. У будь-якому випадку пам'ятайте: хоч миття повністю не видаляє хімію з фруктів та овочів, та все одно ліпше вживати ці продукти - користь від вітамінів нівелює шкоду від пестицидів", - кажуть вчені.

Також експерти нагадують, що вирощені на власному городі продукти містять набагато нижчий рівень пестицидів. Однак навіть органічні, свіжі продукти потрібно мити, перш ніж їх споживати!

Оцет вбиває шкідливі мікроби?

Ви могли чути, що оцет - один із способів очистити ваші продукти від всілякої "хімії". Це не зовсім правда.

Так, нещодавно американські вчені провели дослідження: салат, броколі, яблука та помідори піддавали дії бактерій, а потім очищали двохвилинним замочуванням у проточній воді, 5%-розчином оцту, 13%-розчином лимона, промивали під водою з осмосу, чистили щіткою і вологою серветкою.

І результати дещо відрізнялись. Але залежали не лише від методу очищення, а й від виду продукції.

Наприклад, попереднє замочування у воді перед миттям значно зменшило кількість шкідливих бактерій у яблуках, помідорах та салаті, але не у броколі.

А вміст бактерій на поверхні салату після замочування в розчинах лимона або оцту не суттєво відрізнявся від рівня вмісту пестицидів у салаті, настояному у простій холодній воді з-під крану.

Важливо пам'ятати

Окрім миття продуктів, є й інші важливі поради щодо збереження ваших фруктів та овочів у безпеці: