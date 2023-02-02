Только не выбрасывайте: что можно сделать из кожуры фруктов и овощей

Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество витаминов и полезных веществ, укрепляющих здоровье. Поэтому их не стоит выбрасывать в помойку, ведь есть немало способов применения ее в быту.

Закуска из картофеля

Кожура картофеля отлично подойдет для приготовления вкусной закуску. Для этого нужно тщательно вымыть весь картофель перед тем, как очистить его. Обсушите кожуру и опустите в горячее масло.

Затем ее нужно посыпать любимыми приправами и подавать с домашним чесночным соусом. Такие вкусные чипсы обязательно всем понравятся.

Цедра лимона поможет очистить чайник

Очистить чайник от налета можно с помощью цедры лимона. Как только вы заметите, что на стенках чайника образуется известковый налет, положите в него цедру одного лимона, нарезанную на мелкие кусочки, и залейте водой. Все доведите до кипения и оставьте в чайнике еще час. В конце вылейте воду и промойте чайник. В профилактических целях используйте этот метод раз в месяц.

Можно покрасить ткань

Все ткани можно окрашивать экологически с помощью кожуры от фруктов и овощей. Для этого можно использовать шелуху свеклы, лука, кожуру апельсина или шпинат.

Надо замочить ткани в растворе натуральных красителей и оставить на несколько часов, затем все тщательно просушить.

Домашняя специя с цедрой лимона

Если вы использовали весь лимон и осталась только цедра, можно сделать ароматную домашнюю специю. В такой заготовке лучше использовать морскую соль, черный перец и паприку, они хорошо сочетаются с цедрой лимона.

Отполируйте обувь

В частности, когда крем для обуви закончится в неожиданный момент, то используйте банановую кожуру. Натрите обувь внутренней стороной. Затем возьмите мягкую тряпку и тщательно наполируйте обувь.