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Только не выбрасывайте: что можно сделать из кожуры фруктов и овощей

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Четверг 02 февраля 2023 15:23
Только не выбрасывайте: что можно сделать из кожуры фруктов и овощей Как использовать кожуру из овощей и фруктов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество витаминов и полезных веществ, укрепляющих здоровье. Поэтому их не стоит выбрасывать в помойку, ведь есть немало способов применения ее в быту.

Об этом пишет Interia porady.

Закуска из картофеля

Кожура картофеля отлично подойдет для приготовления вкусной закуску. Для этого нужно тщательно вымыть весь картофель перед тем, как очистить его. Обсушите кожуру и опустите в горячее масло.

Затем ее нужно посыпать любимыми приправами и подавать с домашним чесночным соусом. Такие вкусные чипсы обязательно всем понравятся.

Цедра лимона поможет очистить чайник

Можно покрасить ткань

Все ткани можно окрашивать экологически с помощью кожуры от фруктов и овощей. Для этого можно использовать шелуху свеклы, лука, кожуру апельсина или шпинат.

Надо замочить ткани в растворе натуральных красителей и оставить на несколько часов, затем все тщательно просушить.

Домашняя специя с цедрой лимона

Если вы использовали весь лимон и осталась только цедра, можно сделать ароматную домашнюю специю. В такой заготовке лучше использовать морскую соль, черный перец и паприку, они хорошо сочетаются с цедрой лимона.

Отполируйте обувь

В частности, когда крем для обуви закончится в неожиданный момент, то используйте банановую кожуру. Натрите обувь внутренней стороной. Затем возьмите мягкую тряпку и тщательно наполируйте обувь.

Раньше мы сообщали, как правильно нужно мыть фрукты и овощи.

Также мы писали, как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без.

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