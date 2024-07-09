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Только эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост. Кто в списке счастливчиков

Вторник 09 июля 2024 20:01
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Только эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост. Кто в списке счастливчиков Каким знакам Зодиака повезет в июле (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В середине июля у представителей четырех знаков Зодиака может начаться новая жизнь. Им выпадет шанс поймать удачу за хвост и исполнить свою самую заветную мечту.

У каких знаков Зодиака от счастья вырастут крылья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Водолей

Вскоре вы сможете вздохнуть с облегчением и понять, что тяжелое бремя, которое вы взвалили на себя в прошлом, наконец-то исчезнет. И вам не придется страдать, ведь все проблемы останутся в прошлом. Наслаждайтесь началом счастливой главы своей жизни и не позволяйте удаче от вас отвернуться.

Стрелец

Уже очень скоро вы поймете, что многие проблемы решаются лишь тогда, когда вы берете на себя всю ответственность. У вас будет шанс поймать удачу за хвост и решить все сложности. Самое главное - примите все вызовы, они приведут к успеху.

Лев

Середина июля подарит вам период самопознания. Вы сможете многое переосмыслить, это поможет найти правильное решение в непростой ситуации. Удача будет на вашей стороне. Более того, она поможет вам найти человека, который подарит вам счастье.

Близнецы

Энергия радости и позитива накроет вас с головой. До конца июля вы выйдете из зоны своего комфорта, однако это принесет не проблемы, а возможность очень высоко взлететь. Вы не просто так попали в список счастливчиков, наберитесь смелости и начинайте действовать.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что в жизни этих знаков Зодиака начинается период огромного счастья.

Помимо этого, ранее появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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