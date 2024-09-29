Только три знака Зодиака попрощаются с "черной" полосой. Новая неделя их осчастливит

Козерог

Эта неделя может начаться с незначительных трудностей. Не стоит зацикливаться на плохом, вы сможете справиться со всеми неприятностями. Постарайтесь брать на себя ответственность и быстро реагировать на события.

Вам не нужно бояться, судьба не будет наносить удар и как-то вам вредить. Просто примите небольшие перемены и сделайте правильные выводы. Уже к концу недели вы сможете понять, что вышли сухими из воды и смогли ловко балансировать.

Рак

Новая неделя даст вам шанс громко о себе заявить. Не бойтесь проблем, вы с легкостью со всем справитесь, даже если поначалу вам и покажется, что это непросто. Доверьтесь своему "шестому чувству" и действуйте так, как считаете нужным именно вы, а не люди вокруг вас.

До конца недели вы сможете зарыть топор войны и оставить в прошлом все разногласия. Не стоит зацикливаться на обидах, желание отомстить точно не приведет вас к успеху. А вот если вы научитесь поступать мудро - счастье постучится в ваши двери уже на днях.

Овен

Дела могут замедлиться, эта неделя не принесет вам кардинальных перемен. Из-за этого вы можете загрустить и даже в чем-то ошибиться. Однако не торопитесь посыпать голову пеплом и признавать поражение. Еще не все потеряно.

Звезды советуют вам решиться на грандиозные и смелые поступки. Как только вы начнете действовать без страха и опасений, удача повернется к вам "правильным" местом. И лишь тогда жизнь забьет ключом.