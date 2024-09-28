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Волна радости и перемен накроет эти знаки Зодиака уже в начале октября

Суббота 28 сентября 2024 06:24
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Волна радости и перемен накроет эти знаки Зодиака уже в начале октября Что сулит гороскоп на октябрь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В начале октября представители четырех знаков Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Второй месяц осени их очень удивит, перемен и радостных событий будет немало.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача уже в первые дни октября, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Водолей

Начало октября подарит вам возможность развлечься и даже отправиться в путешествие. Вы сможете начать новое дело и зарядиться вдохновением, которого вам хватит на весь месяц. Наслаждайтесь позитивом и приключениями, неудачи и проблемы обойдут вас стороной.

Скорпион

Первые дни октября помогут вам открыть перед собой новые горизонты и наконец-то поймать удачу за хвост. Вас ждут перспективные предложения, от которых точно не стоит отказываться. Кроме этого, обязательно постарайтесь уделить время друзьям и близким - теплые и душевные встречи пойдут вам на пользу.

Близнецы

Второй месяц осени вас приятно удивит. Вы наконец-то сможете насладиться стабильностью и понять, что можете с уверенностью смотреть в будущее. Стройте планы и мечтайте, вы сможете многого добиться, если научитесь прислушиваться к своей интуиции и игнорировать критику.

Козерог

Вас ждут сюрпризы в личной жизни. Если вы одиноки и находитесь в поисках своей второй половинки - октябрь может помочь вам встретить того самого человека. Если же ваше сердце уже занято - партнер вас приятно удивит.

К слову, ранее мы уже рассказывали, у каких знаков Зодиака скоро сбудутся все мечты.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака не верят в чудеса.

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