У пяти знаков Зодиака кардинально изменится жизнь. С понедельника - все с чистого листа
Новая неделя, которая начнется уже 30 сентября, подарит представителям пяти знаков Зодиака невероятные перемены. Их жизнь наконец-то начнет наполняться радостью, они смогут сжечь все мосты и избавиться от старых проблем.
Кому гороскоп на неделю сулит начало новой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Дева
Новая неделя подарит вам огромный повод для счастья. В вашей жизни может начаться невероятный этап, который позволит вам улучшить финансовое положение и насладиться успехом. Не бойтесь привлекать к себе внимание и начинайте покорять мир, все получится.
Водолей
Не отказывайтесь от приключений. Уже в понедельник вы можете познакомиться с интересным человеком. Общение с ним не только подарит вам приятные впечатления, а еще и поможет решить непростую задачу, которую вам подбросила судьба. Обязательно прислушивайтесь к советам.
Скорпион
Вы сможете начать все с чистого листа и больше не переживать из-за проблем и неудач - они вам не грозят. Однако помните, что перед началом нового этапа нужно избавиться от всего, что может тянуть вас на дно. Пора сжечь мосты и попрощаться с теми, кто мешает вам добиться успеха.
Лев
Новая неделя позволит вам начать новую жизнь, без обид и ссор. Будьте готовы к компромиссам и выслушайте чужую точку зрения. Уже с понедельника вам стоит чаще общаться с людьми и делиться с ними своими планами. Это поможет не ошибиться.
Телец
Понедельник может готовить для вас непростой разговор. Однако он закончится тем, что вы поймете нечто важное - ваша жизнь кардинально изменится. И все трансформации приведут лишь к счастью, бояться точно не стоит. Эта неделя вас не разочарует.
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