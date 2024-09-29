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Тільки три знаки Зодіаку попрощаються з "чорною" смугою. Новий тиждень їх ощасливить

Які знаки Зодіаку подолають усі проблеми (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий тиждень (з 30 вересня до 6 жовтня) може допомогти представникам трьох знаків Зодіаку. Вони отримають шанс позбутися невдач і нарешті поставити жирну крапку в розділі, який було наповнено сльозами та проблемами.

Які знаки Зодіаку дадуть відсіч усім бідам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Козоріг

Цей тиждень може початися з незначних труднощів. Не варто зациклюватися на поганому, ви зможете впоратися з усіма неприємностями. Намагайтеся брати на себе відповідальність і швидко реагувати на події.

Вам не потрібно боятися, доля не завдаватиме удару та не буде вам шкодити. Просто прийміть невеликі зміни та зробіть правильні висновки. Вже до кінця тижня ви зможете зрозуміти, що вийшли сухими з води та змогли вправно балансувати.

Рак

Новий тиждень дасть вам шанс голосно про себе заявити. Не бійтеся проблем, ви з легкістю впораєтеся з усім, навіть якщо спочатку вам і здасться, що це непросто. Довіртеся своєму "шостому почуттю" і дійте так, як вважаєте за потрібне саме ви, а не люди навколо вас.

До кінця тижня ви зможете закопати сокиру війни та залишити в минулому всі розбіжності. Не варто зациклюватися на образах, бажання помститися точно не призведе до успіху. А от якщо ви навчитеся чинити мудро - щастя постукає у ваші двері вже днями.

Овен

Справи можуть сповільнитись, цей тиждень не принесе вам кардинальних змін. Через це ви можете засмутитись і навіть у чомусь помилитися. Однак не поспішайте посипати голову попелом і визнавати поразку. Ще не все втрачено.

Зірки радять вам наважитися на грандіозні та сміливі вчинки. Як тільки ви почнете діяти без страху та побоювань, успіх повернеться до вас "правильним" місцем. І лише тоді життя заб'є ключем.

До речі, нещодавно ми розповідали, яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх на початку жовтня.

Крім цього, вже стало відомо, у яких знаків Зодіаку зміниться життя.

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