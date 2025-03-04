Не только Трамп. 5 президентов США с очень сложным характером

Джон Адамс (1797-1801)

Джон Адамс, второй президент США, был известен своим упрямством, сарказмом и склонностью к оскорблениям.

Он открыто обзывал своих политических врагов, в частности Александра Гамильтона, "бастардом" и "креолом", что шокировало даже его союзников. Адамс подписал "Акты об иностранцах и подстрекательстве" (1798), которые ограничивали свободу слова, из-за страха перед критикой.

Он часто терял самообладание, когда его обвиняли в монархизме, и отвечал язвительными письмами. Его ссоры с Томасом Джефферсоном переросли в личную вражду, что ослабило его позиции.

Адамс игнорировал советы кабинета, считая себя самым умным, что только ухудшало его репутацию. Его правление стало примером того, как плохой характер может подорвать авторитет.

Джон Адамс (изображение: Википедия)

Эндрю Джексон (1829-1837)

Эндрю Джексон, седьмой президент США, был известен своим вспыльчивым нравом и любовью к дуэлям. Он участвовал в более чем 100 поединках, а в 1806 году застрелил мужчину, который оскорбил его жену.

Джексон часто терял контроль и публично оскорблял своих врагов, называя их "предателями" или "мерзавцами". Во время "дела Петтикоат" он уволил половину кабинета из-за сплетен о жене одного из министров, показав свою мстительность. Он также проигнорировал решение Верховного суда о переселении индейцев, что привело к трагедии "Дороги слез".

Его авторитарный подход проявлялся в пренебрежении законами ради личных целей. Даже перед смертью Джексон сожалел , что не расстрелял своих противников, что подчеркивает его жестокость.

Эндрю Джексон (изображение: Википедия)

Теодор Рузвельт (1901-1909)

Теодор Рузвельт, 26-й президент, был импульсивным и агрессивным лидером, который действовал без лишних раздумий. Он хвастался, что убил тысячи животных на охоте, что вызвало возмущение среди современников. Рузвельт взрывался гневом, когда ему противоречили, и оскорблял оппонентов, называя их "бабами" или "слабонервными".

Он отправил флот США в мировое турне, чтобы похвастаться силой, игнорируя дипломатию. Рузвельт также обошел Конгресс, самостоятельно приняв решение о Панамском канале, что показало его самоуверенность.

Его агрессивная внешняя политика часто ставила США в напряженные ситуации. Несмотря на это, его харизма затмевала эти недостатки для многих американцев.

Теодор Рузвельт (фото: Википедия)

Линдон Джонсон (1963-1969)

Линдон Джонсон, 36-й президент, славился грубостью и доминантным поведением, которое часто шокировало окружающих. Он унижал подчиненных, заставляя их слушать его, пока он сидел на унитазе, что показывало его пренебрежение к другим.

Джонсон называл советников "идиотами" или "слабаками", если они не соглашались с ним, и делал это публично. Его стиль управления, известный как "лечение Джонсона", включал физическое давление - он хватал людей за одежду или приближался вплотную.

Во время войны во Вьетнаме он игнорировал критику и заставлял военных фальсифицировать отчеты об успехах. Джонсон также использовал шантаж и угрозы, чтобы проталкивать свои законы, демонстрируя манипулятивность. Его авторитарность и грубость оставили противоречивый след в истории.

Линдон Джонсон (фото: Википедия)

Ричард Никсон (1969-1974)

Ричард Никсон, 37-й президент, вошел в историю как параноидальный и мстительный лидер из-за Уотергейтского скандала. Он тайно записывал разговоры в Овальном кабинете, чтобы следить за оппонентами, и составил "список врагов" из журналистов и политиков.

Никсон приказал своим подчиненным ворваться в штаб-квартиру демократов, что стало началом его политического краха. После разоблачения он пытался скрыть доказательства, что привело к его отставке - единственной в истории США.

Он часто оскорблял критиков, называя их "коммунистами" или "предателями", демонстрируя свою злость. Даже после отставки Никсон отрицал вину, что только усилило его репутацию лжеца. Его президентство стало примером того, как паранойя может разрушить карьеру.

Ричард Никсон (фото: Википедия)

Вас может заинтересовать