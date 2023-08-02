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Не только сушить волосы. Как еще можно использовать фен в быту

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Среда 02 августа 2023 17:39
Не только сушить волосы. Как еще можно использовать фен в быту Как можно использовать фен в быту (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Фен для волос - незаменимая вещь, которая есть в каждом доме. А еще это устройство можно использовать не только по назначению, что может значительно вам упростить жизнь.

О том, как еще можно пользоваться феном в быту - читайте в материале Styler.

Растянуть узкие джинсы

Джинсы после стирки всегда немного садятся, после чего надеть их проблематично. Нагрейте ткань феном и затем джинсы легко сядут на вашу фигуру.

Удалить этикетки и наклейки

Фен поможет удалить наклейки и убрать липкие остатки с поверхностей. Просто нагрейте их феном и горячий клей станет более эластичным. Благодаря такому способу удаления наклеек, на предметах не остается никаких липких следов.

Растянуть обувь

Фен для волос поможет сделать кожаную обувь более комфортной. Сначала наденьте толстые носки, намажьте их жирным кремом или сливочным маслом и обуйтесь.

Затем прогрейте теплым феном в тех местах, где вам натирает больше всего. Теперь можете выключить фен, снять носки и ходить в новой обуви.

Удалить воск с поверхностей

При попытке отскрести свечной воск с любой поверхности, можно легко повредить ее. Лучше возьмите фен, нагрейте им пролитый воск и быстро протрите бумажным полотенцем.

Гладить одежду в поездках

Обычно для этого используют дорожные утюги, однако они не у всех есть. Чтобы погладить одежду, нужно развесить ее на плечиках и оставить в ванной, пока вы будете там принимать душ. Таким образом, ткань распарится и отвиснет. Затем просто подсушите ее с помощью фена.

Раньше мы писали о том, как можно использовать микроволновку в быту.

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