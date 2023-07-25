Как пережить безумную жару: прочитайте эти советы и запомните

Погода в Украине обещает побить рекорды предыдущих лет и синоптики предупреждают - столбики термометров могут подняться значительно выше +30 градусов. При такой температуре воздуха необходимо соблюдать важные правила, которые сохранят ваше здоровье.

Как пережить сильную жару и что нужно делать обязательно - читайте в материале Styler.

Кто более чувствителен к жаре

Дети и подростки

Беременные женщины

Люди старшего возраста

Люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов

Люди с диабетом

Домашние питомцы

Постарайтесь позаботиться не только о себе в знойные дни, но и о близких, которые более уязвимы к высоким температурам воздуха. Обеспечьте для них прохладные условиях в доме и достаточное количество воды.

Как защититься дома

Завесьте все окна шторами, особенно с солнечной стороны. Это позволит вашему жилью не нагреваться очень сильно и будет поддерживать более комфортную температуру в помещении.

Обязательно проветривайте - рано утром и в вечерние часы. Если погода резко поменялась и стало прохладнее - открывайте окна, чтобы впустить прохладный воздух.

Для тренировок или пробежек выбирайте более прохладное время суток - раннее утро или поздний вечер.

Держите в доме достаточный запас питьевой воды, а также воды для прохладного умывания или душа.

Прислушивайтесь к потребностям своего организма. Если чувствуете жажду - пейте. Организм сам подаст сигнал о необходимости водного баланса.

Старайтесь отдавать предпочтение именно обычной питьевой воде. Любая вода с сахаром будет усиливать жажду. В обычную воду можно добавить пару кусочков лимона.

Придерживайтесь нормального графика питания и исключите жирную, острую, соленую и пряную пищу. От алкоголя откажитесь полностью. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, вместо тяжелой пищи выбирайте рыбу.

Пейте зеленый чай - он помогает регулировать теплообмен, именно поэтому его пьют в жарких странах.

Используйте увлажнители воздуха, кондиционеры и вентиляторы. Даже простой пульверизатор облегчит ситуацию.

Часто мойте руки и лицо прохладной водой. Можно намочить полотенце и положить его на шею.

Часто проводите в доме влажную уборку.

Ограничьте в жаркие дни приготовление блюд на плите или в духовке.

Не забывайте о животных - следите, чтобы у них было прохладное место и вода в миске.

Принимайте прохладный душ.

Как защититься на улице

Постарайтесь не выходить из дома или офиса в жаркие дни в самые пиковые часы - с 12 дня до 18 вечера.

Если на улицу выйти нужно обязательно, то:

Защитите голову от солнца - кепка, панамка, шляпка, косынка

Наденьте просторную светлую одежду из натуральных тканей. Если температура выше +30 градусов, одежду можно немного сбрызнуть прохладной водой из пульверизатора.

Нанесите солнцезащитный крем, а декоративную косметику не используйте

Возьмите с собой бутылочку с водой

Постройте свой маршрут так, чтобы поменьше находиться в раскаленном транспорте

Если почувствуете головокружение - немедленно найдите себе укрытие в тени, а еще лучше - в прохладном помещении.

Температура в авто на солнце растет очень быстро, поэтому никогда не оставляйте в машине детей или животных даже на несколько минут и с открытыми окнами - это очень опасно.