"Рабочие" руки, Adidas и не только: 10 очень абсурдных запретов в школах СССР

В советское время в школах и высших учебных заведениях существовал ряд абсолютно нелогичных на наш современный взгляд запретов и ограничений.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-10 абсурдных запретов, которые не давали свободно "дышать" детям и подросткам в школах СССР.

Дипломаты

Детей и подростков буквально заставляли ходить в школу исключительно с портфелями или ранцами. Когда в продаже в СССР появились дипломаты, учителям пришлось бороться со старшеклассниками, которые сразу начали собирать деньги на удобные и красивые "чемоданчики".

Преподаватели аргументировали запрет на дипломаты тем, что они портят осанку. Именно поэтому ученики вынуждены были носить все тетради и учебники в "классических" школьных портфелях.

Если кто-то из детей упрямо игнорировал требование учителей, на следующий день приходилось идти в школу с родителями.

Шариковые ручки

В советских школах до приблизительно 70-х годов ученики писали исключительно перьевыми (чернильными) заправляемыми ручками. В дополнение к ним приходилось носить целый набор: промокашки, приспособления для чистки металлического пера и чернильницы. Несмотря на все "тонкости" использования, руки учеников (а часто - и портфели) регулярно были в чернильных пятнах.

Когда же на Западе стали популярными шариковые ручки, в СССР их строго запретили. "Официальной" версией учителей стало объяснение, будто бы такие ручки мешают формированию красивого почерка и даже искажают осанку из-за перенапряжения мышц. Отдельные "умники" даже пугали учеников "ядовитыми парами", которые якобы содержались в пасте шариковой ручки.

"Рабочие" руки

В советское время некоторые из педагогов считали людей, которые лучше владели левой рукой, - левшей - другими, "неправильными". На детей-левшей учителя также обращали пристальное внимание. До середины 80-х годов их заставляли переучиваться и писать "правильной рабочей рукой" - правой.

Несмотря на то, что детям давалось это удивительно тяжело, учителя были неумолимы. В ход шли не только уговоры и моральное давление, но даже физические наказания (ребенка могли бить линейкой или указкой по пальцам, привязывать к стулу и т.д.).

Такую методику частично объясняли тем, что левши якобы были не способны полноценно работать и воевать - все оборудование и вооружение было изготовлено под правые "рабочие" руки (для правшей).

Жевательная резинка

Несмотря на феноменальную популярность импортных вкусняшек, в СССР жевательные резинки строго-настрого запрещали. Учителя заставляли детей публично их выплевывать, выгоняли из класса, пугали болезнями (в том числе гастритом и язвой), даже вычитывали на классных часах (или общем собрании) и вызывали родителей в школу.

Кроме того, в обществе создавали целые пропагандистские кампании - снимали короткометражки и рисовали карикатуры, в которых жевавших резинку людей выставляли "болванами" и сравнивали чуть ли не с животными (коровами или верблюдами).

Макияж

В советских школах девушкам строго-настрого запрещалось активно пользоваться косметикой. Макияж (даже не слишком яркий и броский) заставляли смывать прямо в школьных туалетах. При этом ученице могли записать "выговор" в дневнике.

Не разрешали также красить ногти. Это считалось практически неприличным.

"Навести красоту" девушки получали возможность только вне школы, где не было строгих преподавателей и публичного осуждения.

Украшения

Ношение украшений в школах тоже не приветствовалось. Кольца, серьги или подвески заставляли снимать прямо перед уроками. Учителя объясняли это тем, что демонстрировать уровень своего благосостояния перед окружающими - неприлично.

Ношение небольших сережек допускалось только в исключительных случаях, когда для этого была "веская" причина (например в 80-х годах считалось, что "правильный" прокол мочки уха поможет защитить зрение от ослабления).

Во время перестройки (1985-1991 гг.) запрет на украшения в школах несколько смягчили - начали разрешать носить тонкие кольца без камней и маленькие серьги-"гвоздики" (ношение длинных сережек в учебных заведениях считалось вульгарным).

Длинные волосы

Ребятам в школах 70-80-х годов прошлого века строго запрещали удлиненные стрижки (ниже ушей). Такие прически ассоциировались с субкультурным движением хиппи в США, а политика СССР никак не предполагала "подражание культуре потенциального врага". Молодежь всячески стремились "защитить" от влияния Запада.

Игнорировавших запрет на длинные прически могли отправить домой, чтобы "привести себя в нормальный вид", стыдили и выговаривали перед всем коллективом, даже могли заставить сразу с уроков пойти к парикмахеру.

Вне школы существовали специальные "комсомольские дружины", которые по вечерам могли "отлавливать" ребят с длинными волосами и насильно их стричь.

В то же время девушкам в школах в советское время свои длинные волосы приходилось "прятать" в прически (косы, пучки и т.д.). С распущенными волосами на порог учебного заведения школьниц могли даже не пустить.

Прическа "примерного ученика" в СССР должна была быть "опрятной" по всем канонам. За систематические нарушения этих правил учащегося могли даже выгнать из школы.

Короткие юбки

Учителя в советских школах придирчиво следили за длиной юбок (платьев) своих учениц, ведь показывать окружающим колени считалось дурным тоном. В то же время некоторые из девушек пытались сделать свою одежду более привлекательной и укорачивали школьную форму (особенно когда на Западе начала распространяться мода на "мини" юбки, которые в школах СССР были под строгим запретом).

Чтобы предотвратить "позор" школьниц, преподаватели достаточно регулярно ставили старшеклассниц в ряд перед входом в учебное заведение и проверяли длину юбки - измеряли линейкой расстояние между подолом формы и коленями ученицы. Если она была больше 10 см, девушку просили переодеться, писали строгое замечание в дневнике и даже могли вызвать родителей.

Джинсы

Когда джинсы начали появляться на территории СССР, они были страшным дефицитом и считались одеждой для крутых "стиляг", подражающих западной моде. Педагоги начали активную борьбу с таким "признаком социального неравенства".

Поодиноких учеников, которым удалось достать джинсы, сразу отправляли домой переодеваться в "нормальную" форму. Ведь именно она "подходила советскому школьнику".

Кроссовки

С кроссовками в школах СССР была примерно такая же ситуация, как и с джинсами. Это был редкий и недешевый товар "из-под полы", однако в учебных заведениях к ним относились враждебно.

Кроссовки в школу надевать запрещали (особенно не любили учителя модные западные модели кроссовок на липучках: CEBO, Adidas и т. п.). Если кто-то из учеников таки решался обуть кроссовки в школу, его отправляли домой переобуваться. Более лояльно педагоги относились к советским кедам.

Ближе к середине 80-х годов запрет на кроссовки в школах отменили. Хотя и тогда в школу чаще обували кеды, а в кроссовках ходили вне учебного заведения.