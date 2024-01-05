Lifecell продали французам. Изменится ли стоимость тарифов для украинцев

31 декабря стало известно о том, что турецкая компания Turkcell объявила продажу украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital. Она принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю.

Прессслужба Lifecell в Украине в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала о планах и возможном повышении тарифов.

Продажа Lifecell Франции

Номинальная стоимость компании составила 12,7 млрд грн. Однако передача активов еще не завершилась, поэтому продолжаются переговоры. Это нам также подтвердили в пресс-службе компании.

"Сейчас ведут переговоры, и еще никто ничего не купил. То есть акции еще принадлежат компании Turkcell, их еще никто не купил", - сказали в комментарии нашему изданию.

По состоянию на конец третьего квартала 2023 года Lifecell насчитывала около 9,1 млн активных абонентов.

Известно, что владелец компании NJJ Capital Ксавье Ньелю также совладелец газеты Le Monde, владелец операторов связи Monaco Telecom, Salt Mobile и Eir, а также французской девелоперской компании Unibail-Rodamco-Westfield.

Повлияет ли продажа на тарифы оператора

"Поскольку идут переговоры, ближайшие полгода, а возможно, и до конца войны ничего не изменится. Компанию еще не купили, поэтому пока все остается, как и было", - заверили нас в Lifecell.

Украинское представительство также не планирует никаких изменений в стоимости тарифов для украинских абонентов.

Сколько стоят пакеты от Lifecell

"Вільний Лайф" - 180 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: безлимит

Звонки: 1600 минут

"Смарт Лайф" - 120 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: 25 ГБ

Звонки: 800 минут

"Просто Лайф" - 90 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: 8 ГБ

Звонки: 300 минут

Скриншот

Platinum Лайф – 250 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: безлимит

Звонки: 3000 минут

"Шкільний Лайф" - 150 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: 7 ГБ

Звонки: безлимит

Гаджет - 90 гривен

Срок: 12 недель

Интернет: от 150 МБ до безлимита

Звонки: от 15 до 150 минут

"Смарт Сім'я" - 375 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: от 20 до 50 ГБ

Звонки: от 500 до 1500 минут

"Хітмейкер" - 180 гривен

Срок: 4 недели

Интернет: 20 ГБ

Звонки: 750 минут

Скриншот