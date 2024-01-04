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В Укрпочте появится новая услуга: в чем она заключается

Четверг 04 января 2024 13:59
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В Укрпочте появится новая услуга: в чем она заключается Фото: В Укрпочте появилась новая услуга (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрпочта будет скоро доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Когда Укрпочта будет доставлять лекарства

Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.

Такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве.

Также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.

"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарству. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", - сказала Ирина Верещук.

Напомним, что "Укрпочта" начала новый этап выдачи пенсионерам по пять LED-ламп.

Кстати, ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц.

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