Не только Новая почта. Какие еще украинские компании сменили свое название
"Новая почта" объявила об изменении названия компании. Теперь она будет называться Nova. Однако не только почтовый оператор ввел такие изменения.
РБК-Украина (проект Styler) собрала список компаний, которые проводили ребрендинг и меняли свои названия.
При подготовке материала использовались источники: "Украина 24", Cases.Media, пресс-служба "Новой почты", "Деловая столица", biz.liga.net.
Дерусификация
До полномасштабного вторжения России в Украину многие известные компании были с русскоязычными названиями. Однако в ходе стремительного перехода населения на украинский язык многим пришлось проводить ребрендинг.
Так, к примеру, известная торговая марка морепродуктов "Водный мир" стала "Водним світом".
Вместе с названием сменился и логотип компании. Раньше это была рыбка в синем кружочке. Теперь логотип представляет собой ту же рыбку, но в сине-желтом кругу. В компании это объяснили как составляющие украиноцентричности и патриотизма.
Как изменился логотип ТМ "Водний світ" (фото: социальные сети компании)
Известный производитель молочной продукции "Простоквашино" был переименован в "Просто Наше". Проект готовили почти год и презентовали в День Независимости Украины.
Такое решение объяснили тем, что старый бренд "потерял актуальность для украинского общества".
Новое название производителя молочных продуктов "Простоквашино" (фото: dsnews.ua)
В 2012 году в Днепре основали бренд мороженого "Белая бяреза" с названием белорусский манер. После начала полномасштабной войны нейминг бренда сменили на "Біла береза".
Важно отметить, что из-за белорусского названия бренд ошибочно считали белорусским. Однако компания опровергла это, заявив, что их продукция является исключительно украинским продуктом.
Украинский бренд мороженого переименовали (фото: пресс-служба)
Slando стал OLX
Бренд появился в 2006 году. В сентябре украинский сайт объявлений Slando присоединился к сети OLX Group и провел ребрендинг.
"Мы украинская компания, которая с 2011 года является частью глобальной группы Naspers с центральным офисом в Кейптауне. Цель ребрендинга - объединить площадки группы по всему миру под одним брендом и расширить международное присутствие бренда OLX на глобальном уровне", - говорил генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко.
Новое название OLX происходит от английского OnLine eXchange. По состоянию на 2018 год на площадке зарегистрировано 1,5 млн продавцов, размещено более 11 млн объявлений и каждую минуту добавляется около 100 новых.
Watsons Украина
Это популярная сеть розничной торговли товарами для красоты, здоровья и дома. В ее состав входят 429 магазинов и 16 аптек в более чем 100 городах, свидетельствуют данные за 2017 год.
Первый магазин в Украине появился в Киеве в 1993 году. Через три года была создана сеть "ДЦ". В 2006 году сеть магазинов стала частью международной корпорации AS Watson Groupe.
И через пять лет, в 2011-м, появился магазин, который все украинцы знают сегодня. В этот год произошло переименование сети "ДЦ" в Watsons и начало ребрединга магазинов и аптек.
От UMC до Vodafone
Название компании UMC расшифровывается как Ukrainian Mobile Communications - Украинская мобильная связь. Ее создали в ноябре 1992 года.
9 июля 2007 года оператор UMC объявляет о переходе на новый бренд МТС. Чтобы изменить память пользователей, запустили масштабную рекламную кампанию.
В то же время, запустили беспроводной 3G-интернет, а абонентов JEANS и МТС объединили в крупнейшую сеть в Украине.
Со сменой названия меняли и логотип мобильного оператора (фото: открытые источники)
16 октября 2015 года МТС-Украина объявила о договоре с британским телеком-оператором Vodafone. Полный переход на бренд Vodafone провели в ноябре 2018 года.
Новая почта
"Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров - NOVA", - говорится в сообщении пресс-службы.
Добавим, что "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. В настоящее время в группу входят несколько компаний:
- Новая почта доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента
- Nova Post Europe предоставляет логистические услуги в Европе, а также между ЕС и Украиной
- NovaPay развивает собственную платежную систему и предоставляет финансовые услуги
- Nova Global сосредоточилась на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами.
- Supernova Airlines предоставляет доставку по миру путем трансконтинентальных полетов грузовыми самолетами.
- Nova Digital разрабатывает веб-приложения и программное обеспечение
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