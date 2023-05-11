Как использовать сирень в домашних условиях: топ-3 интересных способа
Сирень - растение с приятным запахом цветков лиловых оттенков, растущее у многих дома. Цветы этого растения невероятно полезны, поэтому их можно использовать во многих случаях.
Как использовать сирень в домашних условиях - читайте на Styler ниже.
Сахар из сирени
Сиреневый сахар можно использовать не только для украшения десертов, но и во многих других случаях.
Сахар и цветы следует пересыпать слоями. Далее накройте банку крышкой и стряхните содержимое. Повторяйте встряхивание ежедневно в течение недели во избежание образования комочков. Приблизительно через неделю цветы будут засахарены, а сам сахар хорошо наберет сиреневого аромата.
После этого его можно просеять, или же оставить вместе с цветами.
Скраб для тела
Если вам нравится аромат сирени, то можно сделать сахарно-сиреневый скраб.
Для этого понадобится:
- сиреневый сахар - 1 стакан;
- кокосовое масло - пол стакана;
- цедра одного лайма или лимона;
- сок лайма - 2 столовые ложки.
Все ингредиенты следует смешать вместе и положить в банку. Используйте тогда, когда вам нужно.
Лед с сиренью
Такой лед станет отличным дополнением к летним напиткам.
Заранее подготовьте:
- цветы сирени - пол стакана;
- форму для льда;
- воду;
Нужно взять форму для льда и разложить в ней цветы сирени, залить водой и заморозить.
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