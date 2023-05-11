Как использовать сирень в домашних условиях: топ-3 интересных способа

Сирень - растение с приятным запахом цветков лиловых оттенков, растущее у многих дома. Цветы этого растения невероятно полезны, поэтому их можно использовать во многих случаях.

Как использовать сирень в домашних условиях - читайте на Styler ниже .

Сахар из сирени

Сиреневый сахар можно использовать не только для украшения десертов, но и во многих других случаях.

Сахар и цветы следует пересыпать слоями. Далее накройте банку крышкой и стряхните содержимое. Повторяйте встряхивание ежедневно в течение недели во избежание образования комочков. Приблизительно через неделю цветы будут засахарены, а сам сахар хорошо наберет сиреневого аромата.

После этого его можно просеять, или же оставить вместе с цветами.

Скраб для тела

Если вам нравится аромат сирени, то можно сделать сахарно-сиреневый скраб.

Для этого понадобится:

сиреневый сахар - 1 стакан;

кокосовое масло - пол стакана;

цедра одного лайма или лимона;

сок лайма - 2 столовые ложки.

Все ингредиенты следует смешать вместе и положить в банку. Используйте тогда, когда вам нужно.

Лед с сиренью

Такой лед станет отличным дополнением к летним напиткам.

Заранее подготовьте:

цветы сирени - пол стакана;

форму для льда;

воду;

Нужно взять форму для льда и разложить в ней цветы сирени, залить водой и заморозить.