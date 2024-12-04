Не только когда бьют или унижают. Какие еще неочевидные проявления буллинга в школе

Буллинг - это новое слово в Украине, но благодаря постоянным объяснениям большинство украинцев понимают, что это насилие, издевательство и то, с чем соглашаться не следует и что имеет весьма печальные последствия для психики. И как у большинства проявлений издевательств и насилия, у буллинга есть и не совсем очевидные проявления.

Какие признаки у неочевидного буллинга в школе и на что стоит обращать внимание взрослым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу " Як ти ?"

Высмеивание, угрозы, толкотня, порча личных вещей, преследования и оскорбления - это буллинг. Однако есть и другие признаки, которыми он может проявляться.

Иногда это ежедневные систематические мелочи, которые трудно распознать как буллинг, но они могут разрушать детскую самооценку. И взрослые эти мелочи часто не замечают.

Неочевидные формы буллинга не менее болезненны, чем физическое или открытое словесное насилие и издевательство.

Игнорирование или социальное исключение

Когда одноклассники не приглашают в игру или отменяют свои планы, если другой ребенок выразил желание принять участие. Также если организуют "тайные группы", где определенных детей удаляют из совместного взаимодействия.

Пассивная агрессия

Систематическое использование сарказма или двузначных комментариев по отношению к другим детям - неочевидный признак буллинга. Так называемые "шутливые комментарии", оскорбляющие других, могут наносить большой вред самооценке ребенка и развивать комплексы неполноценности.

Манипуляции и контроль

Еще одно проявление буллинга, с которым сталкиваются дети - это скрытые способы принуждения и негативное влияние через манипуляцию и контроль через обман, психологическое давление, переложение ответственности за поступки других.

"Если ты это не сделаешь, мы больше не будем с тобой общаться", - это давление из-за дружбы, систематически и негативно влияющего на ребенка.

Также к манипуляциям можно отнести ситуации, когда ребенку "помогают" слишком навязчиво, чтобы вызвать у него чувство несостоятельности или слабости.

Акцент на отличиях

Ребенку могут постоянно напоминать о его социальном статусе, особенностях внешности или достижениях через "невинные" комментарии, которые на самом деле направлены на насмешки.

Пассивное содействие буллингу

Те, кто наблюдает, поддерживает смех или любым другим способом поощряет действия обидчика, также участвуют в буллинге. Даже бездействие, игнорирование или избегание этой ситуации является одним из его проявлений.

Специалисты объясняют, что разные формы буллинга могут быть гораздо сложнее для выявления. Если ребенок подавлен или оскорблен после посещения школы, стоит поговорить с ним и выяснить причину.